Протести в Ірані: правозахисники говорять про сотні вбитих. Спалені сотні банків та установ

Копирайт изображения AFP Image caption Різке подорожчання бензину викликало гнів в іранців

Іранське державне телебачення визнало загибель демонстрантів під час протестів через підвищення цін на бензин у листопаді. Вбитих назвали "бандитами і бунтівниками", які намагалися підірвати порядок у країні.

Іранську владу звинувачують в тому, що вбивство демонстрантів намагалися приховати - в країні під час протестів на кілька днів повністю відключили інтернет.

На тлі інформаційної блокади пролунали звинувачення правозахисників: за інформацією Amnesty International, в зіткненнях з армією і поліцією загинули щонайменше 208 людей, інші спостерігачі називають цифру у 400 людей.

Офіційних даних щодо кількості загиблих не опубліковано, але іранські чиновники назвали цифри правозахисників брехнею.

Водночас міністр внутрішніх справ Ірану Абдолреза Рахмані Фазлі повідомив, що в протестах взяли участь приблизно 200 тисяч людей. За його словами, у країні підпалили 731 банки, 70 автозаправних станцій та 140 урядових установ. Також було атаковано понад 50 баз силовиків, додав він.

Президент США Дональд Трамп після бесіди з президентом Франції Еммануелем Макроном на саміті НАТО в Лондоні у вівторок заявив, що Іран "прямо зараз вбиває тисячі людей".

Протести вибухнули по містах та селищах Ірану 15 листопада, після того, як уряд оголосив, що ціна на бензин зросте на 50% до 15 000 ріалів за літр (0,12 долара або 2,88 грн за неофіційним ринковим курсом), а водіям дозволять купувати лише 60 літрів щомісяця до наступного підвищення - коли ціна зросте до 30 000 ріалів (0,24 долара або 5,76 грн).

Іранці зустріли підвищення цін з великим гнівом. Економіка країни вже давно страждає внаслідок американських санкцій, які відновили у минулому році, коли президент Дональд Трамп відмовився від ядерної угоди з Іраном.

Рішення влади майже повністю закрити доступ до Інтернету ускладнило збір інформації про те, що відбувається на вулицях іранських міст, але на відеозаписах, які дійшли до зовнішнього світу, можна помітити, як силовики стріляють по неозброєних демонстрантах.

Копирайт изображения Reuters Image caption Іранський міністр повідомив, що під час протестів підпалили 731 відділення банків та 70 АЗС, було вчинено напади на 50 баз силовиків

Що кажуть державні ЗМІ

На державному каналі IRTV2 вийшов сюжет, у якому підтвердили, що серед демонстрантів були жертви, але всіх їх назвали "озброєними бандитами і бунтівниками".

Також серед загиблих - силовики, перехожі і жертви "підозрілих перестрілок", йдеться в сюжеті.

Кореспондент каже, що "бунтівники", озброєні ножами та вогнепальною зброєю, нападали на режимні об'єкти і військових.

За словами кореспондента, вони планували підпалити нафтові резервуари в провінції Керман. "Якби їхній шкідливий план реалізувався, сотні невинних людей, включаючи жінок і дітей, могли б загинути", - говорить кореспондент.

У місті Бендер-Машахр, стверджує автор сюжету, озброєні автоматичною та важкою зброєю люди планували захопити і підірвати НПЗ. "У Машахрі вони практично почали війну", - йдеться в сюжеті.

Раніше одне з джерел газети New York Times розповіло, що в Бендер-Машахрі бійці Корпуса стражів Ісламської революції оточили групу демонстрантів, які ховалися в очереті, і відкрили по них вогонь, вбивши від 40 до сотні людей. У сюжеті керівник поліції міста каже, що протестувальники були озброєними сепаратистами, яких "перемогли мудрі силовики".

В кінці сюжету кореспондент каже про загибель людей "в підозрілих перестрілках" під час протестів, і закликає владу провести розслідування.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Демонстранти вийшли на вулиці іранських міст після підвищення цін на паливо

Як повідомляє Служба моніторингу BBC, в облікових записах проурядових ЗМІ в іранських соцмережах розповсюджують ролик, на якому командувач взводу поліції спеціального призначення інструктує підлеглих обережно поводитися з протестуючими.

"Ми попередимо їх і будемо зберігати терпіння. У мене на голові шолом - навіть якщо в мене потрапить три камені, мені буде все одно. Але якщо наш камінь потрапить в одного з них, він буде поранений", - говорить командувач.

7 000 арештованих

19 листопада лідер Ірану аятола Алі Хаменеї оголосив про перемогу над "ворогами" Ісламської республіки і в країні почалися масові арешти.

Минулого тижня глава парламентського комітету з безпеки Хуссейн Накаві-Хуссейні повідомив, що після протестів арештували сім тисяч людей.

Правозахисники з Amnesty International у понеділок заявили, що у всій країні за дні протестів вбито 208 людей. Це тільки підтверджені смерті, реальна цифра може бути вище, заявили в організації.

Офіційний представник Верховного суду Ірану Голям Хосейн Ісмаїлі у вівторок сказав журналістам, що ці цифри - "повна брехня" і розходяться з цифрами уряду, які досі не опубліковані.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів 40 років тому в Ірані перемогла Ісламська революція, що привела до влади аятолу Хомейні.

Він сказав, що Іран вимагатиме компенсації за завдані збитки від США. "Щодо США було розпочато понад 360 справ, які припускають [компенсацію збитку] на користь народу Ірану на загальну суму в 130 млрд доларів", - цитує його агентство Fars.

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