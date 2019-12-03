"Залишайтеся": Зеленський зробив пропозицію трудовим мігрантам

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Президент Володимир Зеленський оголосив у Facebook про запуск державної програми "Повертайся і залишайся", спрямованої на повернення трудових мігрантів до України та підтримку їхніх бізнеспроєктів.

"Українців в усьому світі 65 млн. І ви дуже потрібні нашій державі: ваші таланти, ментальні цінності. Ми дуже хочемо, щоб ви повернулися додому. Ми також хочемо, щоб ті, хто опустив руки і планує поїхати з України, залишилися", - пояснив Зеленський запровадження програми.

За його словами, першим етапом буде запровадження доступних кредитів для тих, хто хоче розпочати або розширити власний бізнес.

Як це працюватиме

За словами Володимира Зеленського, сума кредиту складатиме 1,5 млн грн на 5 років.

"Ставки наступні: 5% для діючого або нового бізнесу, який створить мінімум 2 робочих місця. 7% - для нового бізнесу або діючого з виручкою до 25 млн грн, який не створює нові робочі місця, але якщо ви наймаєте нового працівника, за кожного ставка буде знижуватися на 0,5%", - розповів президент.

"І 9% для тих, хто вже працює, має виручку від 25 до 50 мільйонів і хоче розширити власну справу", - додав Зеленський.

Він пообіцяв, що незабаром буде опублікована детальна інформація про цю програму.

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