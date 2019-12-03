"Залишайтеся": Зеленський зробив пропозицію трудовим мігрантам
Президент Володимир Зеленський оголосив у Facebook про запуск державної програми "Повертайся і залишайся", спрямованої на повернення трудових мігрантів до України та підтримку їхніх бізнеспроєктів.
"Українців в усьому світі 65 млн. І ви дуже потрібні нашій державі: ваші таланти, ментальні цінності. Ми дуже хочемо, щоб ви повернулися додому. Ми також хочемо, щоб ті, хто опустив руки і планує поїхати з України, залишилися", - пояснив Зеленський запровадження програми.
За його словами, першим етапом буде запровадження доступних кредитів для тих, хто хоче розпочати або розширити власний бізнес.
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Як це працюватиме
За словами Володимира Зеленського, сума кредиту складатиме 1,5 млн грн на 5 років.
"Ставки наступні: 5% для діючого або нового бізнесу, який створить мінімум 2 робочих місця. 7% - для нового бізнесу або діючого з виручкою до 25 млн грн, який не створює нові робочі місця, але якщо ви наймаєте нового працівника, за кожного ставка буде знижуватися на 0,5%", - розповів президент.
"І 9% для тих, хто вже працює, має виручку від 25 до 50 мільйонів і хоче розширити власну справу", - додав Зеленський.
Він пообіцяв, що незабаром буде опублікована детальна інформація про цю програму.
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