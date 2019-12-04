Кривава різанина в Непалі. Понад 100 тисяч тварин принесли в жертву

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Зоозахисники, які розгорнули міжнародну кампанію за порятунок сотень тисяч биків, буйволів та інших домашніх тварин, не змогли зупинити ритуальне масове жертвоприношення на фестивалі богині Гадхімаї в Непалі.

Релігійний фестиваль в храмі Гадхімаї в непальському селі Баріяпур (неподалік від кордону з Індією) проходить раз на п'ять років і відомий як найбільш кривавий релігійний захід у світі. У 2009 році паломники обезголовили близько 500 тисяч буйволів, не рахуючи інших тварин: кіз, голубів, пацюків.

Кілька років тому захисники тварин і кілька благодійних організацій оголосили про успіх: їм вдалося добитися заяви від служителів храму богині Гадхімаї, що вбивство тварин на території храму буде заборонено.

Втім, тодішній керівник храму Рам Чандра Шах відразу спростував це повідомлення. "Ми можемо тільки попросити правовірних індуїстів не приносити живих жертв богині, але не можемо змусити їх. Але повністю припинити або заборонити традицію неможливо", - сказав він у 2015 році BBC.

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Верховний суд Непалу також виступив із закликом припинити кривавий ритуал, а влада сусідньої Індії, звідки на "свято" прямує понад мільйон прочан, цього року поставили на дорогах пости, на яких поліцейські забирали у торгівців худобу, яку вони везли через кордон.

Але тварини продовжували прибувати до храму в Баріярпурі, приблизно в 150 км на південь від столиці Непалу Катманду, і у вівторок вранці близько 200 м'ясників підготувалися розпочати свою роботу.

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Але головні жертви - буйволи. У величезному загоні поруч з храмом (формально, не на його території) близько 200 чоловіків вбивають буйволів ударами кукре - непальським ножем, що нагадує мачете.

І знову кількість убитих тварин перевищила сто тисяч.

Жорстокість

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Це кровопролиття безглузде і вкрай жорстоке, заявляють зоозахисники.

"Міжнародне товариство за гуманність" та організація Animal Equality провели міжнародний збір підписів за скасування традиційного жертвопринесення в Баріяпур.

(Увага: матеріали за посиланням містять сцени, які можуть шокувати).

У відеоролику Animal Equality активісти кажуть про жорстокість цього ритуалу і про шкоду, якої він завдає психіці дітей.

На фестиваль з'їжджаються цілими сім'ями, часом дорога займає кілька днів, і навіть в дорозі, кажуть зоозахисники, права тварин грубо порушуються: їх везуть в нестерпних умовах без їжі в тісних клітках або зв'язаними.

Чоловіки, з азартом здійснюють ці жертвопринесення, не мають жодного уявлення про гуманний забій худоби, кажуть супротивники свята. Не всім вдається відрубати голову буйволові з одного удару, і іноді ця процедура затягується.

Виконання бажань

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Проте паломники вірять в силу богині Гадхімаї і в те, що жертвоприношення їй допоможе виконанню бажань. На фестиваль кожні п'ять років з'їжджаються до двох мільйонів людей. У вбивстві буйволів та інших тварин беруть участь лише обрані. Решта із задоволенням спостерігають.

"У мене було четверо сестер. Коли я загадала, щоб народився братик, богиня благословила нас ним", - розповіла BBC Пріянка Ядав з непальського міста Джанакпуре.

25-річний Сабу Сахані з індійського Біхара сказав AFP: "Я щасливий бути тут. Богиня чує мене: у нас не було дітей, але потім дружина народила дочку". У цьому році родина Сахані привезла на заклання козла.

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Жрець богині Гадхімаї в десятому поколінні Мангал Чаудхарі відмовився прокоментувати своє ставлення до масового вбивства живих істот, але зазначив, що з кожним разом на фестиваль приїжджає все більше людей.

"Ми будемо слідувати традиціям і здійснювати церемонії всередині храму. А що вже віряни роблять за межами храму - це їхня власна справа", - сказав Чаудхарі журналістам.Зоозахисники, які розгорнули міжнародну кампанію за порятунок сотень тисяч биків, буйволів та інших домашніх тварин, не змогли зупинити ритуальне масове жертвоприношення на фестивалі богині Гадхімаї в Непалі.

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