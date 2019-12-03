Що сказав Трамп про Україну на саміті НАТО? Випуск новин

У випуску 3 грудня:

1)70 років НАТО: про що говоритимуть лідери країн на саміті у Лондоні?

2)Забруднене токсинами і пластиком: Чорне море - найбрудніше у Європі.

3)Вероніка Дідусенко проти "Міс світу": чому українка позивається до конкурсу краси.