Звіт із "неспростовними" доказами проти Трампа. Що у ньому?

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Демократи Палати представників США оприлюднили доповідь за підсумками розслідування в рамках імпічменту президента Дональда Трампа. Докази проти нього в документі називають "неспростовними".

Про що йдеться у звіті?

Документ, що складається із 300 сторінок, підготували три комітети Палати, що контролюються демократами: комітет з розвідки, з нагляду і закордонних справ.

У звіті йдеться, що президент поставив власні політичні інтереси вище національних.

Пан Трамп, кажуть автору доповіді, вимагав у президента України Володимира Зеленського ініціювати розслідування проти сина свого політичного опонента Джо Байдена, а також розслідування "дискредитованої" теорії про втручання України у президентські вибори 2016 року в США.

"Схема президента Трампа зірвала зовнішню політику США щодо України та підірвала нашу національну безпеку на користь двох політичних розслідувань, які мали б допомогти його кампанії з переобрання", - йдеться у звіті.

Згідно з доповіддю, винагородами для України за виконання вимог Трампа були виділення військової допомоги у розмірі 400 мільйонів доларів і згода президента США здійснити візит до Києва.

Ці вимоги до Володимира Зеленського автори звіту називають доказом того, що Трамп чинив політичний тиск на українського президента і так зловживав своїми повноваженнями.

Що каже Трамп і республіканці?

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Сам Дональд Трамп неодноразово заперечував звинувачення на свою адресу і називав дії демократів "полюванням на відьом".

Коментуючи звіт демократів, прессекретарка Білого дому Стефані Грішем заявила, що опоненти Трампа "не змогли надати жодних доказів його неправомірних дій" і що доповідь "не відображає нічого, окрім їхньої незадоволеності".

"Документ читається, як маячня блогера, який намагається щось довести, не маючи при цьому жодних доказів", - заявила пані Грішем.

Республіканці, які входять до комітетів Палати представників, також випустили власну доповідь: у ній йдеться, що демократи так і не змогли зібрати переконливих доказів провини президента США.

Дії демократів вони називають "організованою кампанією з руйнування політичної системи США".

Що буде далі?

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Доповідь демократів передадуть у юридичний комітет Палати представників, який почне розглядати справу про імпічмент вже у середу, 4 грудня.

Планувалося, що участь у цих слуханнях візьме й сам Дональд Трамп, проте кілька днів тому він заявив, що не робитиме цього. Він пояснив, зокрема, що цього дня братиме участь в заходах з нагоди 70-ї річниці НАТО у Лондоні.

В разі, якщо звіт щодо Дональда Трампа підтримає і юридичний комітет, то після цього документ розглядатиме повний склад Палати представників: для продовження процесу імпічменту звинувачення проти Трампа має підтримати проста кількість депутатів.

Після цього справу розглядатиме Сенат, де слухання фактично перетворяться на судовий процес: головувати на них буде очільник Верховного суду США, депутати Палати представників виступатимуть обвинувачувачами, а президента захищатимуть його особисті адвокати.

Сенатори виконуватимуть роль суду присяжних.

Щоб імпічмент відбувся, за нього мають проголосувати принаймні дві третини сенаторів: якщо це станеться, Дональд Трамп залишить свою посаду, а його повноваження виконуватиме віцепрезидент.

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