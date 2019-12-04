Юрій Бардаш дав інтерв’ю Дудю, розмова наробила галасу. Про що всі сперечаються?

Копирайт изображения Скріншот із Youtube

Український продюсер Юрій Бардаш дав інтерв'ю російському блогеру і журналісту Юрію Дудю. Розмова викликала чималий ажіотаж в українських соцмережах - одні обурені, інші в захваті.

Хто такий Юрій Бардаш?

Юрій Бардаш - музичний продюсер і виконавець. Його найуспішніший проєкт - група "Гриби", яка за нетривалий період існування випустила одразу кілька пісень, що отримали величезну популярність в Україні та Росії.

Найвідоміша з них - "Тает лёд" - вийшла навесні 2017 року. Станом на зараз кліп на цю пісню лише на Youtube зібрав понад 211 мільйонів переглядів.

Бардаша упродовж останніх років називали одним із найуспішніших музичних продюсерів: профільні ЗМІ та музичні критики нерідко писали, що Бардашу вдалося зробити величезний внесок у те, аби змінити вектор розвитку музичної індустрії на пострадянському просторі.

Попри велику увагу до себе, Бардаш тривалий час уникав публічності: розмова з Юрієм Дудем стала його першим великим інтерв'ю за останні шість років.

Що він сказав?

Інтерв'ю з Дудем триває понад дві години. В ньому Бардаш розповідає, зокрема, про своє дитинство в Луганській області, захоплення музикою та танцями, появу і розпад "Грибів", а також сольну творчість та особисте життя.

Проте найбільший резонанс викликали його роздуми про політику: зокрема, про українсько-російські стосунки. Ось кілька найяскравіших цитат.

"Болить душа за мій регіон, за людей, які потрапили в "заміс". До "ЛНР" ніяк не ставлюся. Я ставлюся до людей, з якими я виріс. Мене вони цікавлять. До них я ставлюся чудово. Мені їхні погляди знайомі і зрозумілі. Я не за "ЛНР" і "ДНР", я за людей, які точно хочуть миру. А тих, хто щось ділить, вистачає з обох боків".

"Що я спостерігаю в Україні останні п'ять років? Максимальне свавілля. Я дуже часто чую такий вираз "типове донбаське бидло". Але що я знаю про у цих людей? Це люди, які працюють все життя, завжди. Їхнє життя - завод, робота. Так, вони "сурові", так, вони не такі культурні, як у столиці. Але вони працюють - ось, хто для мене ці люди".

"Зараз в Україні заборонили всі російські школи. Але 45, 50 чи 60 відстоків українців, не знаю, - російськомовні люди. Це їхня мова. Україна - їх рідна країна, але їхня мова - російська. Відчувається жорсткий тиск на цих людей: щось сказати - і ти одразу "сепаратист", "ватник" або "вишиватник". На фейсбуці сидять ці *** диванні, оце військо диванне, і сиплять оце все. Відбувається цькування людей".

"В мене дід воював. Я зростав з усвідомленням того, що я переможець, що мій народ переможець. А тепер пам'ятники зносять, вулиці називають прізвищами людей, які допомагали німцям. В нас тепер трішки інші герої в країні, нам це все нав'язується".

"Ми їздили в Росію відкрито, коли інші артисти сиділи, притиснувши хвости. Держава з телевізора диктує митцю політику, і ти робиш те, що кажуть. Я не такий. Я розумію людей, над якими рвалися бомби, і прилітали вони з обох сторін. Я не хочу, щоб між нами, сусідами, були рамси".

Реакція соцмереж

Соцмережі розділилися. "Бардаш всьо", - пишуть одні.

"Любов і захват", - радіють інші.

"Бардаш воює на культурному фронті. Залишилося лише з'ясувати - за кого", - пише Максим Тищенко.

Чи не найжорсткіше на слова Бардаша відреагували в крайньоправій організації C14.

Багато запитань виникло і в інших користувачів. "Видалив YOURA з плейліста", - пише журналіст Роман Кравець (YOURA - сольний проект Юрія Бардаша - Ред.).

"Моє російськомовне лице, коли я чую булшит, як мені його ущємляют", - коментує співачка Саша Кольцова.

"Жаль, що його не запитали про українські і кримськотатарські школи в Криму".

Критичні голоси пролунали навіть від вихідців із Донбасу.

А Євген Манженко ставить під сумнів поширеність вислову про "донбасское быдло".

Але дуже багатьом людям інтерв'ю сподобалося. "Просто ближче до народу треба бути", - пише користувач Шерман Дрозд.

Сергій Болотніков на тлі неоднозначної реакції на інтерв'ю Бардаша порушує запитання про те, чому такі інтерв'ю не роблять українські ЗМІ.

Натомість Роман Скрипін вважає, що дивитися це інтерв'ю взагалі було не варто: "Я не дивився. Так само як і Мендель для Влащенки. Нахіба? І так все ясно. Так от про цей клінічний для наших медіа випадок: а чого ви це дивилися? Навіщо ви це множите?".

А дехто - просто дізнався для себе багато нового.

"Пішла гуглити, хто це, і дізналася, що "Гриби" розпалися. Таааак?"

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