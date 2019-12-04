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В Одесі горить будівля Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

За останніми даними, площа пожежі охоплює близько трьох тисяч квадратних метрів.

Журналіст Валентин Жулинський, який перебував на місці події, у розмові з BBC News Україна повідомив, що локалізувати вогонь рятувальникам поки не вдається, оскільки легкозаймисті перекриття між поверхами сприяють швидкому розповсюдженню пожежі.

Одна людина померла дорогою до лікарні, вона є викладачкою коледжа. Ще 20 людей постраждали.

Принаймні п'ятеро з них - рятувальники.

Один пожежник перебуває у важкому стані.

За словами журналіста, він бачив, як кілька людей, рятуючись від пожежі, стрибали з вікон.

За деякою інформацією, евакуація людей з будівлі вже завершена, за іншою - всередині все ще можуть перебувати люди.

Шестиповерхова будівля коледжу є пам'яткою архітектури, вона була збудована у 1914 році.

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Корпус коледжу розташований у самому центрі міста.

ДСНС повідомляє, що на місці працюють понад 60 рятувальників та 16 одиниць техніки.

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