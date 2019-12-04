Коли вам треба почати контролювати холестерин

Копирайт изображения BlackJack3D/Getty

Перевіряти рівень холестерину варто починати з 25 років, рекомендують лікарі та вчені.

Науковці провели найбільш ґрунтовне дослідження у цій сфері, його результати були оприлюднені в журналі The Lancet.

Дослідники розглянули довгострокові ризики для здоров'я, пов'язані з вживанням великої кількості "шкідливого" холестерину протягом десятиліть.

Вчені вважають: чим раніше люди починають вживати заходів для зниження рівня холестерину, тим краще.

Що таке холестерин?

Холестерин - це жирова речовина (ліпід), що міститься в деяких продуктах, а також виробляється в печінці.

Їх поділяють на кілька видів:

холестерин ліпопротеїнів високої щільності (ЛПВЩ) - "хороший", допомагає організму залишатися здоровим

ліпопротеїн низької щільності (ЛПНЩ) - "поганий", може засмітити артерії.

Що виявили дослідники?

Вони проаналізували дані майже 400 тисяч людей з 19 країн і виявили тісний зв'язок між рівнем "поганого" холестерину і ризиком серцево-судинних захворювань у ранньому дорослому віці протягом наступних 40 і більше років.

Вони змогли оцінити ймовірність серцевого нападу або інсульту для людей у віці 35 років і старше відповідно до їхньої статі, рівню "поганого" холестерину. Науковці також врахували вік людей, їхній зріст, вагу, артеріальний тиск, а також деякі фактори ризику: куріння і діабет.

Співавтор звіту, професор Штефан Бланкенберг з Університетського центру серцево-судинних захворювань у Гамбурзі, сказав: "Методи, що нині застосовують в нашій клініці для призначення ліпідознижуючої терапії, оцінюють лише ризик серцево-судинних захворювань протягом 10 років і тому можуть недооцінювати ризики протягом всього життя, особливо у молодих людей".

Близько восьми мільйонів британців вживають ліки (статини), що знижують рівень "поганого" холестерину в крові.

2% осіб, які вживають ліки протягом п'яти років, мають шанс уникнути серцевого нападу або інсульту.

Активний спосіб життя та здорове харчування також знижують рівень холестерину.

Чи приймати статини після 30?

Не обов'язково. Дослідники не рекомендують абсолютно всім дорослим з високим рівнем холестерину вживати ці ліки.

Професор Бланкенберг пояснив BBC News: "Я наполегливо рекомендую молоді знати свій рівень холестерину і ґрунтовно ставитися до цієї проблеми, зокрема до рішення про лікування статином".

На його думку, існує небезпека, що люди будуть покладатися на статини, а не на здоровий спосіб життя. І хоч ці ліки зазвичай добре переносяться, вчені поки не дослідили потенційні побічні ефекти під час тривалого вживання статинів.

Професор Нілеш Самані з Британського фонду серця сказав: "Це вагоме дослідження доводить, що холестерин є головним фактором ризику розвитку серцевих нападів та інсульту.

Воно також показує, що для деяких людей вживання заходів на ранній стадії, наприклад, лікування статинами, може суттєво знизити ризик цих захворювань протягом усього життя".

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!