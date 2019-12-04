"Вжаримо?" Як українцям допомагають питати про секс

Копирайт изображения zapytay.com.ua Image caption Програма розвитку ООН запустила сайт zapytay.com.ua, де є сто варіантів того, як можна запитати про секс

"Рознесемо це ліжко? Давай робити один одному приємно з ночі до ранку?"

Програма розвитку ООН проводить в Україні кампанію, присвячену сексу "Дій за згоди! Запитай!".

"Як отримати згоду на секс? Звісно, просто поставити питання! - кажуть автори проєкту, — Але коли це стосується такої делікатної теми, як секс, це може бути не так вже й просто".

Для того, щоб полегшити українцям спілкування на тему сексу, ПРО ООН запустила сайт zapytay.com.ua, де є сто варіантів того, як можна запитати про секс.

Серед них є серйозні і не дуже: "Зайдеш до мене на каву... без кави?", "Можна любити тебе цієї ночі?", "Згубимо себе цієї ночі?", "Поснідаємо голими?", "Як ти дивишся на те, щоб зайнятися сьогодні сексом?".

"Пересвідчитись у партнера, чи ти ні до чого її або його не примушуєш, насправді, так просто. Ось тільки один із сотні варіантів, як можна переконатись, що твій він або вона хоче сексу з тобою. Просто поставити питання: "Можна я буду любити тебе цієї ночі?", - радять в ООН.

Автори проєкту закликають обирати свій варіант, питати і переконатися, що вас зрозуміли правильно.

Копирайт изображения zapytay.com.ua

"Так, про секс можна говорити серйозно, можна жартома, можна схвильовано, але головне — говорити. І задавати питання! Адже тільки так можна отримати згоду. Просто запитай!", - кажуть організатори проєкту і запрошують поговорити про секс на зустрічі ООН "Запитай", яка пройде 11 грудня на стадіоні "Олімпійський".

В Україні секс без добровільної згоди обох партнерів з початку 2019 року є зґвалтуванням. Це передбачено новими змінами до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів.

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