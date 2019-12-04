Вбивство у Берліні: Німеччина висилає двох російських дипломатів

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Німеччина висилає з країни двох російських дипломатів через вбивство у Берліні, яке сталося у серпні цього року.

Жертва вбивства - колишній чеченський польовий командир Зелімхан Хангошвілі.

У повідомленні на сайті німецького МЗС йдеться, що двоє працівників російського посольства оголошені персонами нон грата і мають залишити територію Німеччини протягом тижня.

Причина рішення, кажуть у відомстві, - недостатньо активна співпраця російської сторони в розслідуванні злочину.

Із заяви німецького МЗС слідує, що у правоохоронців є підозра, що вбивство було здійснено за розпорядженням російської влади або керівництва Чечні.

У офіційній ноті МЗС Німеччини просить Росію надавати німецькій прокуратурі усі необхідну підтримку в розслідуванні.

Журнал Spiegel пише, що двоє висланих працівників посольства є представниками російських спецслужб.

Колишній чеченський польовий командир Зелімхан Хангошвілі, в якого було грузинське громадянство, був вбитий у Берліні 23 серпня.

Поліція затримала ймовірного вбивцю. ЗМІ писали, що це громадянин Росії.

Раніше прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков називав звинувачення на адресу російської влади щодо причетності до вбивства Хангошвілі абсолютно безпідставними.

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