Антон Дробович: хто замінив В'ятровича

Копирайт изображения Facebook Антона Дробовича

Уряд призначив новим керівником Українського інституту національної пам'яті 33-річного Антона Дробовича.

Пан Дробович - кандидат філософських наук, доцент кафедри культурології Національного педагогічного університету імені Драгоманова.

Він також є керівником освітніх програм меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" та експертом з питань культури і освіти Інституту суспільно-економічних досліджень.

Попереднього керівника УІНП Володимира В'ятровича звільнили з посади у вересні 2019 року. У листопаді він став депутатом Ради від фракції "Європейська солідарність" замість Ірини Луценко, яка склала мандат.

Сам Володимир В'ятрович у Facebook різко розкритикував призначення Дробовича.

"Чергове неправильне кадрове рішення уряду в гуманітарній політиці. Це вже не помилка, а розворот в інший бік. В національній пам'яті може не лишитися місця для України та українців", - написав він.

В інтерв'ю Історичній правді під час конкурсу на посаду Антон Дробович заявив, що хоче "зробити офіційну політику пам'яті в Україні більш виваженою та ліберальною".

Серед завдань на цій посаді він бачить зміну іміджу інституту та надання йому більш зрозумілої для платників податків ролі.

"Щоб інституція не сприймалася як рупор агітації, ідеологічної боротьби чи пропаганди, а стала зрозумілим для громадян інструментом налагодження суспільного діалогу та зміцнення здорової ідентичності", - пояснює Дробович.

Він обіцяє також забезпечити "історичну чесність та посилення інтелектуальної моди на критичне мислення" та більшу інклюзивність офіційної історичної пам'яті, "докладати більше зусиль із збереження пам'яті про спільну історію українців та українських поляків, євреїв, вірмен, татар, греків, болгар та інших".

Новий очільник визнав, що Володимир В'ятрович та його команда зробили чимало роботи, але підкреслив, що йому "подобаються далеко не всі рішення та методи, якими вони діяли".

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