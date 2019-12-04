"Не час помирати": вийшов перший український трейлер фільму про Бонда

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Вийшов перший трейлер фільму "Не час помирати" про пригоди Джеймса Бонда, в якому, як очікується, Деніел Крейг з'явиться у ролі агента 007 востаннє.

Прем'єра картини має відбутися у квітні 2020 року.

Це буде 25-й фільм із серії про Джеймса Бонда і перший за участю Рамі Малека, відомого глядачеві по сазі "Сутінки", фільмам "Олдбой" та "Богемна рапсодія", в якому актор зіграв Фредді Меркьюрі.

2 грудня творці фільму "Не час помирати" опублікували першу фотографію Малека у ролі Сафіна, антигероя фільму.

Копирайт изображения UNIVERSAL PICTURES Image caption Рамі Малек у ролі лиходія

Для Деніела Крейга "Не час помирати" стане п'ятим за рахунком фільмом про Бонда.

Також у фільмі грають Рейф Файнс, Леа Сейду, Наомі Гарріс, Рорі Кіннір, Ана де Армас, Бен Вішоу та інші актори.

Копирайт изображения Danjaq LLC/MGM/PA Image caption Ана де Армас

Режисер нового фільму - американець Кері Фукунага, який зняв серіал "Маніяк" для Netflix та перші епізоди серіалу "Справжній детектив" для HBO.

Його запросили на зйомки бондіани наприкінці минулого року після того, як британський режисер Денні Бойл ("На голці", "Пляж", "Мільйонер з нетрів") залишив проєкт через творчі розбіжності.

Копирайт изображения UNIVERSAL PICTURES Image caption Режисер фільму Кері Фукунага разом з Деніелом Крейгом

Над сценарієм фільму працювали Кері Фукунага, Скотт Бернс, а також Фібі Воллер-Брідж, автор ідей серіалів "Погань" та "Вбиваючи Єву". Це перша за півстоліття жінка, яка доклала руку до сценарію фільму про Бонда.

Що відомо про сюжет

Як розповіли продюсери картини, на початку фільму Бонд не є чинним секретним агентом - він залишив службу і насолоджується спокійним життям на Ямайці. Однак до нього приїжджає його приятель з ЦРУ Фелікс Лайтер і просить допомоги у порятунку викраденого вченого.

Копирайт изображения UNIVERSAL PICTURES Image caption Для Деніела Крейга "Не час помирати" буде п'ятим фільмом Бондіани

"Завдання з порятунку викраденого вченого виявляється небезпечнішим, ніж здавалося. В результаті Бонд йде по сліду загадкового лиходія, озброєного новими небезпечними технологіями", - йдеться в офіційному описі фільму.

Що ми дізналися з трейлера

Вперше в кадрі з'являється Рамі Малек у ролі лиходія. Щоправда, бачимо ми його обличчя лише дві секунди. Весь інший час в трейлері його показують у масці.

Ми бачимо нову агентку з ліцензією на вбивство. "Ти тепер новий агент 00?" - запитує Бонд. "Два роки", - відповідає агентка, яку грає темношкіра акторка Лаша Лінч.

Є в трейлері і знайомі обличчя. Повертається Крістоф Вальц, який зіграв лиходія у попередньому фільмі про Бонда "Спектр". Наприкінці фільму його застрелив агент 007, але, судячи з усього, він вижив. Також повертаються Леа Сейду, Бен Вішоу, Рейф Файнс та Наомі Гарріс.

Деніел Крейг в буквальному сенсі стрибає з моста і, здається, без страховки. Камера слідує за ним, коли він летить вниз. На щастя, там виявляється мотузка, яку він хапає.

Ймовірно, лиходій у виконанні Малека - це канонічний Доктор Ноу. Після виходу трейлера та постера фанати бондіани відзначили, що ніде не помітно його рук. У фільмі з однойменною назвою Доктор Ноу мав металеві протези. Існує гіпотеза, що творці фільму вирішили відродити лиходія як останнього члена організації СПЕКТР.

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