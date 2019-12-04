Життя у сірій зоні: що відбувається на Донбасі після початку розведення? Випуск новин
- 4 грудня 2019
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У випуску 4 грудня:
1) Чого чекати від Нормандської зустрічі? І як на лінії розмежування на Луганщині ставляться до розведення сил?
2) Росія як загроза НАТО: на саміті у Лондоні альянс демонструє єдність, однак розбіжності залишаються.
3) І як очищення Дунаю допомагає відновити Чорне море - найбрудніше в Європі.