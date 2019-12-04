Життя у сірій зоні: що відбувається на Донбасі після початку розведення? Випуск новин

У випуску 4 грудня:

1) Чого чекати від Нормандської зустрічі? І як на лінії розмежування на Луганщині ставляться до розведення сил?

2) Росія як загроза НАТО: на саміті у Лондоні альянс демонструє єдність, однак розбіжності залишаються.

3) І як очищення Дунаю допомагає відновити Чорне море - найбрудніше в Європі.