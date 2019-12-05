Копирайт изображения CosmopolitanUkraine Image caption Обкладинка журналу, в якому працювала фігурантка скандалу

Видання Cosmopolitan Україна після гучного скандалу звільнило заступницю головної редакторки Євгенію Пліхіну.

Напередодні журналістка опублікувала у себе в соціальних мережах жартівливий допис про похорон людини, якою виявився загиблий на Донбасі Денис Волочаєв.

Він посмертно отримав звання Герой України.

Форма і стиль допису журналістки обурили користувачів соцмереж. Їй почали писати, що вона фактично поглузувала з церемонії прощання із загиблим на Донбасі під час виконання бойового завдання офіцером.

Копирайт изображения Валентина Бикова

Копирайт изображения Валентина Бикова

Пані Пліхіна згодом видалила допис і вибачилась. Проте сотні коментаторів і відомих журналістів засудили її вчинок і не вірили в щирість вибачень.

Дехто вказував, що заступниці редактора поважного видання не можна глузувати з поховання, навіть якщо це і не Герой України.

Журналістці Валентині Биковій, яка перша опублікувала скріни скандального посту, заблокували сторінку в Facebook.

З одного боку, частина користувачів фізично погрожували Євгенії Пліхіній. Інші наголошували, що таке цькування людини неприпустиме.

На скандал, який набув величезного розголосу, звернула увагу редакція Cosmopolitan Україна.

4 грудня ввечері вони вибачились за текст журналістки, проте вказали, що допис не стосується позиції бренду.

Цей допис ще більше розізлив користувачів і швидко зібрав тисячі гнівних коментарів з вимогою звільнити журналістку.

5 грудня зранку видання Cosmopolitan Україна опублікувало нову заяву.

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"З огляду на ситуацію, що склалася, з 5 грудня 2019 року наше видання припиняє співпрацю з Євгенією Пліхіною - вона залишає посаду заступника головного редактора журналу Cosmopolitan", - йдеться у повідомленні.

3 грудня президент Володимир Зеленський надав посмертно звання Герой України двом офіцерам спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ полковникам Денису Волочаєву та Дмитру Каплунову, які 1 грудня загинули в зоні ООС.

За інформацією ЗМІ, офіцери виконували бойове завдання у "сірій зоні" на Донбасі. Вони підірвались на міні й один з них загинув на місці. Його тіло опинилось у бойовиків "ДНР". Інший помер від поранень під час евакуації.

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