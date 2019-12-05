Пожежа в одеському коледжі: 1 загибла, 27 постраждалих. У місті оголосили траур

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За уточненими даними, внаслідок пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу загинула 1 людина, 27 постраждали.

13 із них - підлітки, ще семеро - рятувальники.

Як повідомляють в ДСНС, станом на 6:45 четверга відкритого вогню не спостерігається, пожежники проводять гасіння гасіння окремих осередків тління в будівлі.

Ввечері у середу в Нацполіції повідомляли, що місцезнаходження ще 13 людей досі встановлюють.

Влада Одеси огололосила у місті дводенний траур.

Ліквідувати пожежу в Одесі рятувальникам вдалося приблизно о 19:30 середи.

Внаслідок пожежі, яка тривала приблизно з 10:00, загинула щонайменше одна людина - 17-річна дівчина померла дорогою до лікарні.

Журналіст Валентин Жулинський, який перебував на місці події, повідомляв BBC News Україна, що під час пожежі бачив, як кілька людей, рятуючись від пожежі, стрибали з вікон.

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Шестиповерхова будівля коледжу є пам'яткою архітектури, вона була збудована у 1914 році.

Як повідомляє Укрінформ, мер Одеси Геннадій Труханов заявив під час засідання виконкому Одеської міськради, що батьки учнів коледжу повідомили йому про відсутність опалення в приміщенні та ймовірне використання електрообігрівачів.

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В Державній службі надзвичайних ситуацій повідомляли, що гасінню пожежі заважало скупчення припаркованих автомобілів біля будинку коледжу. Пересувати автомобілі довелося за участі перехожих.

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Що відомо про будинок

Як повідомляє Думская, будинок побудували 1914 року, знаходиться він у власності держави та міста.

Пожежа спалахнула на третьому поверсі будинку - у "державній частині", яку використовує Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Частину будинку займали інші державні установи: Інститут морської біології НАН України, Одеський відділ Інституту археології НАНУ, кілька підрозділів Фізико-хімічного інституту імені О.В. Богатського, регіональна профспілка Національної академії наук, держпідприємство "Одесбджолопром" і ін.

Частину приміщень також орендують приватні компанії.

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