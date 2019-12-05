Шахрай встановив фейковий "кордон" між країнами і зібрав €40 тисяч з нелегалів

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У Росії арештували чоловіка, який встановив фейковий міждержавний кордон у Ленінградській області.

Таким чином він зумів переконати чотирьох нелегальних мігрантів із Середньої Азії, що вони перетнули російсько-фінський кордон - хоча насправді вони все ще перебували у лісі на російській території.

Чоловік пообіцяв мігрантам, що таємно переведе їх через кордон - за це кожен із них заплатив йому по 10 тисяч євро.

Проте в дійсності шахрай не збирався допомагати мігрантам, а лише зімітував перетин кордону, встановивши в лісі саморобні прикордонні стовпи.

Про обман чоловіка мігранти дізналися згодом, коли досягли справжнього кордону.

Російським прикордонникам вдалося затримати і шахрая - проти нього відкрили справу.

У середу суд у Санкт-Петербурзі ухвалив рішення про депортацію чотирьох нелегалів.

До якої саме країни їх повернуть, не уточнюється.

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