Птахи стали меншими, а їхні крила довшими. Чому?

Копирайт изображения The Field Museum

Глобальне потепління призвело до того, що розміри птахів зменшилися, а їхні крила стають довшими, йдеться у новому дослідженні.

Вчені провели заміри понад 70 тисяч представників 52 видів птахів, яких упродовж останніх 40 років зібрав Музей природничої історії імені Філда в Чикаго.

Усі ці птахи загинули внаслідок зіткнення з будівлями у місті. За деякими оцінками, таким чином у світі щороку гинуть сотні мільйонів птахів.

"Ми дійшли висновку, що майже всі види стають меншими", - каже один із авторів дослідження Браян Вікс з Університету Мічигана.

"Це достатньо різноманітні види птахів, але усі реагують схожим чином", - додає він.

Копирайт изображения The Field Museum

Зафіксувати зміни у розмірах птахів візуально майже неможливо, адже йдеться про відносно невеликі, проте статистично важливі величини.

Приміром, гомілкова кістка птахів за 40 років зменшилася у розмірі на 2,4%, тоді як довжина крил, навпаки, збільшилася на 1,3%.

Результати дослідження фактично підтвердили сформульоване ще у XIX столітті правило Бергмана, згідно з яким у тварин одного й того ж або близьких видів найбільшими розмірами вирізняються ті, що мешкають у більш холодних частинах ареалу.

Копирайт изображения The Field Museum

Вчені не мають точної відповіді на те, чому саме теплі температури призводять до зменшення розмірів птахів.

Одна з теорій полягає у тому, що дрібніші тварини краще охолоджуються завдяки швидшій втраті тепла.

Результати дослідження оприлюднені в журналі Ecology Letters.

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