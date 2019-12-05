Копирайт изображения Getty Images Image caption Відмова від щеплення - основна причина зростання захворюваності

У світі стрімко зростає кількість випадків кору. У 2018 році від цього померли 140 тисяч людей, захворіли - 9,7 млн.

Україна - у п'ятірці країн, на які припадає майже половина всіх випадків захворювання у світі. Поруч - Демократична Республіка Конго, Ліберія, Мадагаскар та Сомалі.

Про це йдеться у звіті, присвяченому ситуації з кором, який спільно зробили Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), ЮНІСЕФ та Центр контролю та профілактики захворювань США (CDC).

Найбільш вразливі - малюки

У ВООЗ попереджають, що дуже ризикують отримати смертельні ускладнення від хвороби немовлята і маленькі діти.

Найбільше смертей через кір у світі - серед дітей віком до 5 років.

Немовлята та маленькі діти мають вищий ризик отримати ускладнення у вигляді пневмонії, енцефаліту (набряк мозку), а також інвалідність на все життя - постійне ураження мозку, втрату зору або слуху.

"Те, що діти помирають від захворювань, яким можна запобігти за допомогою вакцинації - як-от від кору - викликає обурення і свідчить про те, що ми разом не в змозі захистити найбільш уразливих дітей у світі, - наголосив Тедрос Адханом Гебрейєсус, гендиректор ВООЗ, - Ми повинні гарантувати, що кожна дитина може отримати щеплення".

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41 смерть в Україні

В Україні спалах кору почався 2017 року. Відтоді захворіли понад 115 тисяч людей. 41 людина померла. Серед жертв - 25 дітей.

Лише у 2018 році зафіксували понад 54 тисяч випадків та 16 смертей.

У 2019 році ці показники залишилися на тривожно високому рівні, зазначають у ВООЗ. Станом на 6 листопада 2019 року в Україні було зареєстровано понад 58 тисяч випадків захворювання та 20 смертей.

У 2018 році на кір захворіли (дані ВООЗ): Африка - 1,7 млн людей

Американський регіон - 83 тис. людей

Східне Середземномор'я - 2,5 млн людей

Європейський регіон - 861 тис. людей

Південно-Східна Азії - 3,8 млн людей

Західна Океанія - 408 тис. людей

Рівень вакцинації не зростає

Попри те, що найбільше страждають бідні країни світу, деякі держави з вищим рівнем доходів також були змушені боротися зі спалахами кору.

Цього року США повідомили про найбільшу кількість випадків за останні 25 років, а чотири країни Європи (Албанія, Греція, Велика Британія та Чехія) у 2018 році втратили статус країн, "вільних від кору", оскільки мали затяжні спалахи захворювання.

Рівень охоплення вакцинацією проти кору у світі недостатній, зазначають у ВООЗ.

Протягом останнього десятиліття цей показник в усьому світі не зріс. За оцінкою ВООЗ та ЮНІСЕФ, першу дозу вакцини проти кору під час планової імунізації отримали 86% дітей, а другу - менше 70%.

За рекомендацією ВООЗ, 95% населення кожної країни для захисту мають отримати дві дози щеплення від кору.

За оцінками, за 18 років вакцинація від кору врятувала понад 23 мільйони життів.

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