Через день після саміту НАТО, де лідери держав альянсу підтвердили, що розглядають Росію джерелом загрози колективній безпеці, у Лондоні говорили про Україну - на конференції в Королівському інституті міжнародних відносин Chatham House.

Помічник президента Зеленського Андрій Єрмак відкинув як безпідставні припущення про те, що слова президента Франції Макрона про потребу партнерства з Росією слід сприймати як послаблення підтримки Києва міжнародними партнерами.

"Не відчуваю будь-яких коливань або будь-яких відступів від підтримки України в нормандському форматі ні з боку Німеччини, ні з боку Франції. У нас із ними повністю узгоджена позиція", - наголосив пан Єрмак.

Перед Парижем

Присутніх найбільше цікавило, з чим на саміт до Парижа їде президент Зеленський. Тому його помічник, після тривалого відступу із запевненнями, що нова команда при владі в Україні дійсно прагне миру на Донбасі, назвав першочергові завдання делегації: домовленість про припинення вогню, продовження обміну полоненими та чіткі сигнали щодо руху до виконання Мінських домовленостей.

Пан Єрмак кілька разів наголошував, що президент Зеленський не підписав жодного документу щодо Донбасу, а всі домовленості, Мінські угоди вкупі із "формулою Штайнмаєра", нинішня влада успадкувала від попередників. Обов'язково їх виконає, однак не беззастережно.

"Мінські домовленості - далеко не бездоганні… Але це - єдиний існуючий документ і єдина платформа, на якій можливо вести переговори… Звісно, оскільки Мінським домовленостям уже п'ять років, дещо сьогодні потребує оновлення".

Статус - так, але який?

Вибори на всій території України, за його словами, пройдуть 31 жовтня 2020 року, і закон про "особливий статус" вступить у силу, як тільки законність виборів на Донбасі підтвердять ЦВК і спостерігачі ОБСЄ.

Київ готовий до децентралізації, задля чого можуть бути внесені зміни до Конституції, але не до федералізації, наголосив пан Єрмак.

"Ми ніколи не підемо на федералізацію України", - заявив він.

Андрій Єрмак сказав, що остаточна мета зовнішньополітичних зусиль Києва - досягнення миру і відновлення суверенітету й територіальної цілісності України. Окремо наголосив, що обов'язково йдеться також і про Крим.

Андрій Єрмак заявив, що лише за результатами саміту в Парижі президент Зеленський подасть на розгляд парламенту законопроєкт про продовження дії закону про особливості самоврядування на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, дія якого вибігає 31 грудня.

А вже наступного року влада внесе зміни і у "формулу Штайнмаєра", сказав Єрмак.

З ким розмовляти?

Якісно новим стала конкретизація того, з ким українські урядовці готові вести переговори про майбутнє врегулювання на Донбасі.

"Ми готові говорити з нашими громадянами, - зазначив Єрмак. - Ми не готові говорити з тими, кого не визнає міжнародна спільнота". Тобто з ватажками сепаратистів Київ не говоритиме.

Пан Єрмак нагадав, що до початку збройного конфлікту в 2014 році на Донбасі жило 6 млн людей, а зараз там, за його словами, залишилися 1,5 млн.

На саміті в Парижі українська сторона запропонує нову формулу представництва Донбасу на переговорах про майбутнє врегулювання. По одному представнику від кожного з 9 районів Луганської і 9 районів Донецької областей - з обох сторін, української і проросійської: загалом 36, які мають зі свого числа вибрати тих шістьох (по троє від кожної сторони), які і вестимуть переговори в межах контактної групи.

План-Б

За твердженням радника Володимира Зеленського, президент їде до Парижа з чіткою позицією. "Україна зробить усе можливе для припинення війни мирним шляхом", - заявив Андрій Єрмак.

А в разі, як Росія не пристане на пропозиції Києва, в України є "План Б" - будівництво стіни і "заморожений конфлікт".

Андрій Єрмак уточнив, що мова про стіну на кшталт ізраїльської, проте команда президента Зеленського, за його словами, іде до Парижа "з вірою і бажанням домовитися".

"Чому? Бо ми дійсно цього хочемо", - пообіцяв помічник президента.