Кількість жертв пожежі в Одесі зросла

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На місці пожежі в Одеському коледжі економіки виявили тіло жінки. Таким чином кількість жертв вже зросла до двох. 13 зниклих продовжують шукати.

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Про виявлення другої загиблої повідомила одеська поліція: "Тіло дорослої жінки без ознак життя правоохоронці знайшли під уламками конструкцій будівлі. Наразі поліцейські встановлюють її особу".

Шукають зниклих

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На місці пожежі продовжують шукати зниклих безвісти.

Тепер їхня кількість зменшилася до 13.

Також у пожежі постраждало 30 людей, їх вдалося врятувати.

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Відкритого вогню вже немає, пожежники гасять лише окремі осередки тління під завалами.

Рятувальники застосовують спецтехніку, щоб зрізати звисаючі конструкції - вони можуть травмувати пожежників, які розбирають завали на першому і другому поверхах будівлі через віконні пройоми.

Очікується, що завали розбиратимуть всю ніч.

Семеро постраждалих пожежників

За даними одеського видання "Думская", від пожежі постраждало також семеро пожежних.

Чотирьох з них накрили сходи, які завалилися від вогню всередині будинку.

А одного збила з пожежної драбини студентка, яка, рятуючись, вистрибнула з вікна - це потрапило на відео, яке опублікували одеські журналісти.

За даними видання, пожежник у дуже важкому стані - у нього серйозний забій мозку, чоловіка підключили до апарату штучного дихання.

"Сергій Шатохін по драбині ліз на третій поверх з боку двору. Порушувалося на розвідку. В цю хвилину з вікна вистрибнула студентка. Вона збила рятувальника зі сходів, і вони обидва впали вниз, проломивши дах прибудови", - повідомляє видання з посиланням на колег постраждалого рятувальника.

Сама студентка загинула - це перша встановлена жертва пожежі.

Пожежа

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Пожежа спалахнула 4 грудня на третьому поверсі старого будинку - у "державній частині", яку використовує Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Припускають, що причиною загоряння могла стати несправна електротехніка, зокрема подовжувач. Утім, офіційні причини має встановити розслідування.

Поширенню вогню сприяло і те, що частина внутрішніх перегородок у будинку - з легкозаймистого очерету.

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Сам будинок побудували 1914 року, знаходиться він у власності держави та міста.

Частину будинку займали приватнікомапнії та державні установи: Інститут морської біології НАН України, Одеський відділ Інституту археології НАНУ, кілька підрозділів Фізико-хімічного інституту імені О.В. Богатського, регіональна профспілка Національної академії наук, держпідприємство "Одесбджолопром" і ін.

Під час пожежі майже всі перекриття обвалилися.

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