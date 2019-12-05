Білі ведмеді "анексують" село на крайній півночі Росії

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Більше півсотні білих ведмедів оточили віддалене село Риркайпій на російській Чукотці, повідомляє російське відділення Всесвітнього фонду дикої природи (WWF).

Через це там скасували всі громадські заходи, а дитячий садок та школи охороняють, щоб убезпечити дітей від нападу тварин.

Як припускають вчені з "ведмежого патруля", причиною цього явища став голод - білі вемеді виглядають вкрай схудлими.

"Ведмежий десант"

Копирайт изображения wwf.ru Image caption Ведмеді буквально оточили чукотське поселення

"На берегах Чукотки висадився "ведмежий десант". Більше 50 білих ведмедів зібралося на невеликій ділянці Пам'ятника природи регіонального значення "Мис Кожевникова". Зараз вони харчуються тушами моржів, які залишилися тут з осені, коли на мисі відпочивали тисячі морських ссавців. Однак моржі пішли з Мису Кожевникова ще у листопаді й з їжею рідкісних хижаків можуть виникнути труднощі", - повідомляють у WWF.

Там кажуть, що хоча білі ведмеді біля села Риркайпій періодично з'являються, так багато їх ще не бувало.

"Ведмежий десант" висадився на мис стрімко, буквально за три-чотири дні. П'ятого грудня бригада "ведмежого патруля" нарахувала 56 тварин, які потрапили в поле зору патрульних", - додають у Фонді.

Патрулювання

Патрульні Тетяна Міненко і Максим Демінов по кілька разів на день інспектують околиці села й намагаються не допустити проникнення туди тварин.

Відреагувала і сільська влада та добровольці, які допомагають слідкувати за ведмедями.

"На час ведмежої навали у Риркайпії скасували всі громадські заходи - репетиції, концерти, а в дитячий садок і школу дітей будуть розвозити на автобусах", - відзначають у WWF.

Полишити село?

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Однією з причин "навали" вважають глобальне потепління.

У районі Мису Кожевникова спостерігається надзвичайно тепла як для початку грудня погода, через що лід біля берега хоч і з'явився, але все ще недостатньо міцний, щоб витримати важких білих ведмедів.

Жителі села чекають, коли вдарять морози й по зміцнілому льоду тварини залишать околиці села.

"Якби лід був досить міцним, ведмеді, або хоча б частина з них, уже б пішли у море, де могли полювати на тюленів або морських зайців. Покищо ж вони будуть шукати їжу уздовж берега", - пояснює координатор проектів WWF у Росії зі збереження біорізноманіття Арктики Михайло Стішов.

"В селища ведмеді теж люблять заходити - подивитися, як люди живуть, й у пошуках їжі. Тому гостро постає питання поводження з відходами, особливо з харчовими", - додає він.

За словами Михайла Стішова, подібні ситуації стають нормою й до них потрібно адаптуватися, "щоб не постраждали ні люди, ні ведмеді".

Як розповіла Тетяна Міненко агенції РИА "Новости", серед білих ведмедів, що оточили село, - старі й молоді тварини, а також ведмедиці з ведмежатами різного віку.

Майже всі вони - дуже худі.

Інший дослідник ведмедів Анатолій Кочнєв розповів ТАСС, що хижаки стали значно частіше з'являтися біля села - ще п'ять років тому їх було значно менше.

"Як вчений я вважаю, що [село Риркайпій] не має тут залишатися. Ми намагаємося контролювати ситуацію, але ніхто не хоче навіть думати, що може трапитися через три чи п'ять років", - каже він.

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