З чим Зеленський їде на зустріч нормандської четвірки – випуск новин

  • 5 грудня 2019

У випуску 5 грудня.

  • Що про позицію української влади перед самітом у нормандському форматі розповів радник президента Андрій Єрмак.
  • Чи можливий мир на Донбасі: чого очікують жителі непідконтрольних територій.
  • Франція страйкує: профспілки розлючені через пенсійну реформу Макрона.
  • Вирішальний бій: на Самоа намагаються зупинити епідемію кору.

Також ви можете переглянути випуск за цим лінком.

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