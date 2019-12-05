З чим Зеленський їде на зустріч нормандської четвірки – випуск новин
- 5 грудня 2019
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У випуску 5 грудня.
- Що про позицію української влади перед самітом у нормандському форматі розповів радник президента Андрій Єрмак.
- Чи можливий мир на Донбасі: чого очікують жителі непідконтрольних територій.
- Франція страйкує: профспілки розлючені через пенсійну реформу Макрона.
- Вирішальний бій: на Самоа намагаються зупинити епідемію кору.
Також ви можете переглянути випуск за цим лінком.
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