З чим Зеленський їде на зустріч нормандської четвірки – випуск новин

У випуску 5 грудня.

Що про позицію української влади перед самітом у нормандському форматі розповів радник президента Андрій Єрмак.

Чи можливий мир на Донбасі: чого очікують жителі непідконтрольних територій.

Франція страйкує: профспілки розлючені через пенсійну реформу Макрона.

Вирішальний бій: на Самоа намагаються зупинити епідемію кору.

Також ви можете переглянути випуск за цим лінком.

І підписуйтесь на наш Youtube-канал.