Youtube: що найбільше дивилися українці

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Відеохостинг Youtube оприлюднив список відео, які у 2019 році користувалися найбільшою популярністю в Україні та світі.

Найпопулярніші відео. Україна

Найбільше переглядів в Україні зібрали відео розважальної тематики - пародії, мультфільми та епізоди серіалів.

На цьому тлі дещо виділяється фільм російського журналіста та блогера Юрія Дудя "Колыма - родина нашего страха".

Найпопулярніші музичні відео. Україна

Серед музичних відео в лідерах за популярністю - кліпи українських та російських виконавців. Єдиний західний виконавець що потрапив до топ-10 - Біллі Айліш кліпом на пісню "Bad Guy".

Найпопулярніші музичні відео. Світ

Найпопулярніший музичний кліп у світі - відео на пісню "Con Calma" пуерто-риканського співака Daddy Yankee і канадського репера Snow. Кліп вийшов у січні 2019 року і відтоді встиг зібрати понад 1,6 мільярда переглядів.

Авторські відео з найбільшою кількістю лайків. Світ

Відеозаписом, який зібрав найбільше лайків (11 мільйонів), стало відео блогера MrBeast. На ньому він разом з друзями кидаються одне в одного яйцями. Назва відео - "Зробіть це відео найбільш залайканим на Youtube". Користувачі так і зробили.

Також у лідерах за кількістю лайків - весільне відео блогера PewDiePie (4,7 млн лайків). На його канал підписані понад 102 мільйони людей.

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