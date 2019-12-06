Youtube: що найбільше дивилися українці
Відеохостинг Youtube оприлюднив список відео, які у 2019 році користувалися найбільшою популярністю в Україні та світі.
Найпопулярніші відео. Україна
Найбільше переглядів в Україні зібрали відео розважальної тематики - пародії, мультфільми та епізоди серіалів.
На цьому тлі дещо виділяється фільм російського журналіста та блогера Юрія Дудя "Колыма - родина нашего страха".
- Пародія каналу "Чоткий Паца" на кліп гурту KAZKA "Плакала"
- Серія мультфільму "Фіксики"
- Фільм "Я, Ти, Він, Вона" студії "Квартал 95"
- Пародія каналу Silrada на кліп Діми Білана "Молния"
- Серія мультфільму "Маша и медведь"
- Запис боксерського поєдинку між Олександром Усиком і Чаззом Візерспуном
- Відео каналу "Сыендук"- "Чинилы и большой секрет"
- Епізод серіалу "Слуга народу"
- Фільм Юрія Дудя "Колыма - родина нашего страха"
- Випуск шоу "Холостяк"
Найпопулярніші музичні відео. Україна
Серед музичних відео в лідерах за популярністю - кліпи українських та російських виконавців. Єдиний західний виконавець що потрапив до топ-10 - Біллі Айліш кліпом на пісню "Bad Guy".
- Артур Пірожков — "Зацепила"
- Артур Пірожков — "Алкоголичка"
- Гурт "Время и Стекло" — "Дим"
- Artik & Asti feat. Артем Качер — "Грустный дэнс"
- Настя Каменских —"Попа как у Ким"
- RASA — "Пчеловод"
- GAYAZOV$ BROTHER$ — "До встречи на танцполе"
- Billie Eilish — Bad Guy
- Jerry Heil — "Охрана отмєна"
- Тіма Бєлорусскіх — "Витаминка"
Найпопулярніші музичні відео. Світ
Найпопулярніший музичний кліп у світі - відео на пісню "Con Calma" пуерто-риканського співака Daddy Yankee і канадського репера Snow. Кліп вийшов у січні 2019 року і відтоді встиг зібрати понад 1,6 мільярда переглядів.
- Daddy Yankee & Snow — Con Calma
- ROSALÍA, J Balvin — Con Altura ft. El Guincho
- Anuel AA, KAROL G — Secreto
- Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J Balvin — China
- Jhay Cortez, J. Balvin, Bad Bunny — No Me Conoce (Remix)
- Shawn Mendes, Camila Cabello — Señorita
- Maari 2 — Rowdy Baby | Dhanush, Sai Pallavi | Yuvan Shankar Raja | Balaji Mohan
- BLACKPINK — 'Kill This Love' M/V
- Billie Eilish — Bad Guy
- Ariana Grande — 7 Rings
Авторські відео з найбільшою кількістю лайків. Світ
Відеозаписом, який зібрав найбільше лайків (11 мільйонів), стало відео блогера MrBeast. На ньому він разом з друзями кидаються одне в одного яйцями. Назва відео - "Зробіть це відео найбільш залайканим на Youtube". Користувачі так і зробили.
Також у лідерах за кількістю лайків - весільне відео блогера PewDiePie (4,7 млн лайків). На його канал підписані понад 102 мільйони людей.
- Канал MrBeast - Make This Video The Most Liked Video On Youtube
- Канал PewDiePie - PewDiePie - Marzia & Felix — Wedding 19.08.2019
- Канал whinderssonnunes - Whinderssonnunes - O Dia Em Que Assisti Bird Box
- Канал Black Gryph0n - One Guy, 54 Voices (With Music!) Drake, TØP, P!ATD, Puth, MCR, Queen - Famous Singer Impressions
- Канал Nilson Izaias Papinho Oficial - Minha slime deu certo.Consegui desta vez. Realizei meu sonho minhas amigas
- Канал SethEverman - SethEverman - How to create Billie Eilish's "Bad Guy"
- Канал James Charles - No More Lies
- Канал Andymation - My Biggest Flipbook Ever — The Return of Grumpy Cloud
- Канал A4 - Покупаю все что ты можешь унести из магазина
- Канал Shane -Conspiracy Theories with Shane Dawson
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