Російських депутатів не заборонили у ПАРЄ через Крим. Чому?

Копирайт изображения Держдума РФ Image caption Голова російської делегації у ПАРЄ та віцеспікер Держдуми Росії Петр Толстой

Венеціанська комісія визнала легітимною російську парламентську делегацію у ПАРЄ - попри те, що вибори до російського парламенту проходили і в анексованому Криму. Про це йдеться у висновку комісії, який отримала BBC News України.

"Тоді як за міжнародним правом не лише для всіх країн, а й для міжнародних організацій існує чітке зобов'язання не визнавати анексію, явно чи не приховано, це не обов'язково зобов'язує Парламентську асамблею Ради Європи (ПАРЄ) не визнавати повноваження делегації від країни, яка здійснила анексію", - йдеться у висновку.

Остаточне рішення щодо російської делегації має ухвалити сама ПАРЄ, й тут можуть бути "варіанти", кажуть у Венеціанській комісії.

"Ліки" від незаконності

Копирайт изображения УНІАН Image caption Україна протестувала проти повернення делегації Росії до ПАРЄ, але влітку 2019 року це сталося

При цьому Венеціанська комісія наголошує, що анексія залишається незаконним діянням, яке Рада Європи не може визнати у будь-якому вигляді.

Вибори, організовані на анексованій території, не можуть бути "ліками" від незаконності анексії.

До того ж, додають у Венеціанській комісії, такі вибори вочевидь не можуть вважатися повністю вільними та чесними, навіть якщо відображатимуть думку виборців.

У комісії наголошують, що такі вибори є черговим порушенням міжнародного права, яке вимагає від держави, що здійснила анексію, не запроваджувати "будь-які важливі інституційні зміни". А натомість - дозволяти виборцям з анексованих районів голосувати на виборах до своєї законної країни.

Не обов'язково відмовляти

Копирайт изображения Getty Images

Венеціанська комісія також наголошує, що визнання ПАРЄ повноважень делегації від країни, яка здійснила анексію, впливає на приховане визнання анексії.

Однак, на її думку, це не обов'язково означає, що ПАРЄ має відмовити такій делегації.

"Обов'язок Парламентської асамблеї за міжнародним парвом не визнавати анексію не обов'язково тягне за собою відмову визнавати повноваження всієї делегації від країни, яка здійснила анексію", - йдеться у висновку Венеціанської комісії.

Замість відмови делегації ПАРЄ може задіяти інші варіанти реакції на такі делегації, додають у комісії.

У Венеціанській комісії порадили ПАРЄ при вирішенні питання, чи визнавати делегацію Росії, зважати на принцип пропорційності. У міжнародному праві цей принцип означає пошук балансу між метою, яку хоче досягнути міжнародна організація, та обмеженнями, які вона може накладати для цього.

Слід зауважити, що висновок Венеціанської комісії стосується делегації, сформованої з депутатів, обраних у загальнонаціональному окрузі, а не від округів конкретно на анексованій території.

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Представників Криму", таких як обрану до Держдуми від Севастополя Наталю Поклонську, до парламентської делегації ПАРЄ Росія не включила

Водночас жоден російський депутат, що представляє Крим у російській Держдумі чи Раді Федерації (як, наприклад, обрана від Севастополя Наталія Поклонська) до чинної російської делегації у ПАРЄ не увійшли.

Росія, Україна та Крим у висновку не згадуються, однак висновок вочевидь стосується ситуації навколо кримського півострова, який Росія анексувала у 2014 році.

Переважна більшість міжнародних організації та країн продовжують офіційно вважати Крим територією України.

У 2014 і 2015 роках через анексію Криму повноваження російської делегації у ПАРЄ суттєво обмежили. Зокрема, позбавили права брати участь у засіданнях і голосувати.

Згодом Москва назвала це рішення неправомірним і оголосила про бойкот роботи в ПАРЄ, а через рік припинила сплачувати внески у бюджет відомства.

Але у червні 2019 року ПАРЄ схвалила резолюцію, якою фактично дозволила Росії повернутися до своєї роботи.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!