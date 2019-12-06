Копирайт изображения Facebook Артема Мірошниченка

У Бахмуті помер проукраїнський активіст Артем Мірошниченко, якого раніше побив 16-річний хлопець. Це сталося нібито під час випробування нових бійцівських прийомів.

Про смерть повідомив брат померлого.

Напад

Напад стався ще увечері 29 листопада.

Як повідомляють місцеві медіа з посиланням на поліцейських, нападником був 16-річний непрофесійний "боєць ММА" (змішані бойові мистецтва - Ред.). З ним був його 17-річний товариш, який просто спостерігав.

Керівник місцевої поліції Ярослав Меженний розповів, що напад на активіста стався "без причини".

Копирайт изображения Facebook Артема Мірошниченка Image caption Артем Мірошниченко часто носив державну символіку та розмовляв українською. Рідні припускають, що саме це могло стати причиною нападу

"Його наздогнали два жителі міста Бахмута. Одному 16 років, раніше не судимий, а іншому 17 років, судимий за грабежі в минулому році. Безпричинно один з них завдав тілесні ушкодження. Тілесні ушкодження завдав як рукою, так і ногою, коли він (Артем Мірошниченко - Ред.) лежав на землі", - пише сайт "Донбас.Реалії".

Водночас у ЗМІ кажуть, що 16-річний хлопець хотів попрактивути свої бойові навички.

"За даними поліції, хлопець-нападник був напідпитку та вирішив випробувати відомі йому прийоми. Вони хотіли також пограбувати чоловіка, але не змогли забрати сумку, залишили непритомного активіста і пішли додому", - передає бахмутське "Вільне радіо" .

"Не випадковість"

Копирайт изображения Facebook Сергія Мірошниченка Image caption Артем був активістом проукраїнського руху на Донбасі

Чоловік впав у кому, на його лікування збирали кошти, але 6 грудня він помер, так і не прийшовши до тями.

"Прошу припинити допомогу, Артем помер…", - написав його брат Сергій Мірошниченко.

Водночас він не вірить у випадковість нападу.

"Те, що поліція каже, що це була випадковість - не в тому місці, не в той час, - я в таке не дуже вірю. Все це було все-таки зроблено через проукраїнську позицію", - розповів він "Донбас.Реалії".

Артем Мірошниченко був відомий як волонтер у Бахмуті, який з 2014 року допомагав українським військовим та проводив проукраїнські акції. Був активним учасником об'єднання "Бахмут український".

Він розмовляв українською та часто носив державну символіку. Навіть останній його допис у Facebook, опублікований у день нападу, був присвячений українській мові.

Нападнику, якого визначили за камерами спостереження, тепер загрожує до восьми років в'язниці.

Зараз він перебуває під домашнім арештом.

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