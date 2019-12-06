На Донбасі помер проукраїнський активіст Мірошниченко, якого побив малолітній боєць ММА
У Бахмуті помер проукраїнський активіст Артем Мірошниченко, якого раніше побив 16-річний хлопець. Це сталося нібито під час випробування нових бійцівських прийомів.
Про смерть повідомив брат померлого.
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Напад
Напад стався ще увечері 29 листопада.
Як повідомляють місцеві медіа з посиланням на поліцейських, нападником був 16-річний непрофесійний "боєць ММА" (змішані бойові мистецтва - Ред.). З ним був його 17-річний товариш, який просто спостерігав.
Керівник місцевої поліції Ярослав Меженний розповів, що напад на активіста стався "без причини".
"Його наздогнали два жителі міста Бахмута. Одному 16 років, раніше не судимий, а іншому 17 років, судимий за грабежі в минулому році. Безпричинно один з них завдав тілесні ушкодження. Тілесні ушкодження завдав як рукою, так і ногою, коли він (Артем Мірошниченко - Ред.) лежав на землі", - пише сайт "Донбас.Реалії".
Водночас у ЗМІ кажуть, що 16-річний хлопець хотів попрактивути свої бойові навички.
"За даними поліції, хлопець-нападник був напідпитку та вирішив випробувати відомі йому прийоми. Вони хотіли також пограбувати чоловіка, але не змогли забрати сумку, залишили непритомного активіста і пішли додому", - передає бахмутське "Вільне радіо" .
"Не випадковість"
Чоловік впав у кому, на його лікування збирали кошти, але 6 грудня він помер, так і не прийшовши до тями.
"Прошу припинити допомогу, Артем помер…", - написав його брат Сергій Мірошниченко.
Водночас він не вірить у випадковість нападу.
"Те, що поліція каже, що це була випадковість - не в тому місці, не в той час, - я в таке не дуже вірю. Все це було все-таки зроблено через проукраїнську позицію", - розповів він "Донбас.Реалії".
Артем Мірошниченко був відомий як волонтер у Бахмуті, який з 2014 року допомагав українським військовим та проводив проукраїнські акції. Був активним учасником об'єднання "Бахмут український".
Він розмовляв українською та часто носив державну символіку. Навіть останній його допис у Facebook, опублікований у день нападу, був присвячений українській мові.
Нападнику, якого визначили за камерами спостереження, тепер загрожує до восьми років в'язниці.
Зараз він перебуває під домашнім арештом.
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