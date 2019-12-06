УПЦ МП розірвала стосунки з церквами Греції та Олександрії слідом за Москвою
Українська православна церква Московського патріархату розірвала церковне спілкування з Православною Церквою Греції та Олександрійським патріархатом через їхнє визнання автокефалії Православної церкви України.
Це означає, що вірянам УПЦ МП не можна буде причащатись у храмах цих церков, а священникам та єпископам співслужити. Але просто відвідувати храми та поклонятись святиням можна.
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Російська православна церква раніше також ухвалила рішення про розрив спілкування з церквою Греції (зберігши з окремими єпископами), проте офіційного рішення розірвати спілкування з Олександрійським патріархатом (центр у Каїрі) не ухвалювала.
Натомість патріарх РПЦ Кирило перестав поминати патріарха Олександрії Феодора, що фактично може значити розрив стосунків.
Деякі експерти це назвали "гібридним розривом".
УПЦ МП розірвала стосунки рішенням синоду від 6 грудня 2019 року.
"Члени Синоду, подякувавши ієрархам, духовенству і мирянам Елладської та Олександрійської церков, які не підтримали антиканонічних дій і не увійшли в молитовне спілкування з розкольниками, з сумом констатували, що подальше перебування Української православної церкви в євхаристичному спілкуванні з предстоятелями Елладської та Олександрійської помісних православних церков, а також з ієрархами та кліриками цих церков, які матимуть євхаристичне спілкування з представниками "ПЦУ", є неможливим", - йдеться у рішенні.
Експерти і це рішення називають гібридним, адже важко буде зрозуміти, хто поминає Епіфанія, а хто ні.
Раніше церква Еллади та один з найстаріших патріархатів світу - Олександрійський - визнали автокефалію Православної церкви України.
За словами предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія, він на початку січня поїде співслужити до Олександрійського патріархату, а потім - до предстоятеля церкви Греції.
ПЦУ наразі є автокефальною церквою, яка входить до переліку помісних православних церков. Ії статус офіційно визнаний Вселенським патріархатом, церквою Греції та Олександрійським патріархатом.
6 січня 2019 року вона отримала томос про автокефалію від Вселенського патріарха.
Інші 11 помісних церков ПЦУ не визнавали.
УПЦ МП є самоврядною церквою у складі РПЦ, проте не є автокефальною та не перебуває у диптиху православних церков світу.
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