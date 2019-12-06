"Воровайки" натякнули, що українці не зрозуміли пісню "Хохли"
Російський шансонгурт "Воровайки", який співає пісні про хохлів і про те, що "если будет надо, заберем Одессу", припинив продаж квитків на свої українські концерти. Дівчата натякнули, що у пісні "Хохли" українці не зрозуміли іронії.
ВВС News Україна розповідає про скандал довкола гурту "Воровайки".
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"Ваті тут не місце"
Група "Воровайки", в репертуарах якої є пісні "Хохли", "Хоп мусорок", "Шмон" планувала приїхати до України у лютому 2020 року. Графік українських гастролей досі розміщено на офіційному сайті гурту.
"Україна! Ура, ми будемо у вас в лютому! І ми знаємо, що ця радість взаємна! Чекаємо вас на концертах!", - написали в Instagram гурту на початку грудня і розмістили афіші з концертами у Києві, Одесі, Дніпрі і Миколаєві.
Після цього в українських соцмережах піднялась величезна хвиля обурення. Одним з перших про неприпустимість таких концертів написав активіст Олександр Рудоманов.
"Вони мали виступати в ДНР і ЛНР. Вони співають прямі українофобські пісні", - написав пан Рудоманов у Facebook.
"Російській ваті тут не місце", - заявив депутат Володимир Ар'єв і опублікував звернення до СБУ депутатів п'яти фракцій ( "Європейська Солідарність", "Голос", "Слуга Народу", "Батьківщина" і "За Майбутнє") з проханням заборонити в'їзд до України "Воровайок".
Речниця СБУ Олена Гітлянська у коментарі виданню "Гордон" повідомила, що згідно з законодавством, організатори гастролей повинні заздалегідь подавати заявки до СБУ, але від "Воровайок" такої заявки не надходило. Інформацію про концерти групи в Україні в СБУ пообіцяли перевірити.
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Що це за група "Воровайки"?
Російська шансонгрупа "Воровайки" існує з 1999 року. У її складі зараз три учасниці - Яна Павлова, Лариса Надиктова і Діана Теркулова.
Заснував її співак і композитор Юрій Алмазов, який є автором багатьох пісень групи. Юрій Алмазов помер у листопаді 2019 року.
Група вже видала 11 альбомів, пісні з яких, як сказано на сайті групи, "завойовують серця слухачів своїми простими і в той же час глибокими піснями, у яких відбивається біль і радість російської людини".
"Чё ты гонишь мусор шнягу не по делу? Чё ты паришь мне про нары и конвой?", - співається в одній з найпопулярніших пісень гурту "Хоп, мусорок", кліп на яку зібрав майже 10 млн переглядів у Youtube.
"Воровайки" ведуть активну гастрольну діяльність, у них заплановані десятки концертів на рік переважно в російських містах - Нижній Тагіл, Іжевськ, Челябинськ, Ставрополь.
Їхні виступи організовують і в "Кремлівському палаці", і у невеликих клубах російських міст. Аудиторія "Воровайок" знає їхні пісні напам'ять і приспів "Хоп, мусорок, не шей мне срок" співають всім залом.
Де скасували концерти?
Після того, як у соцмережах почали обурюватись щодо гастролів "Воровйок" в Україні, концертні майданчики почали відхрещуватись від співпраці з ними.
Як видно з афіші, у Києві концерт "Воровайок" мав пройти 11 лютого на вулиці Небесної сотні у МЦКМ Жовтневий Палац. Квитки коштували від 250 до 1500 грн.
Проте, у Жовтневому Палаці заявили, що лист щодо цього концерту від "Воровайок" отримали, але у проведенні концерту їм відмовили.
В Одеській обласній філармонії поки нічого не знають про те, чи буде концерт цього гурту у них. "Йдеться лише про оренду залу. За кілька днів директор прийме рішення щодо цієї події - скасовувати, чи ні", - розповіла ВВС News Україна представниця Одеської філармонії.
Станом на п'ятницю, продаж квитків припинили на всі концерти "Воровайок" в Україні. Проте, у їхньому концертному графіку Одеса, Київ, Миколаїв і Дніпро все ще є. Лінк зі сторінки групи Воровайок ведуть на найбільші українські сервіси з продажу квитків concert.ua та kontramarka.ua.
ВВС News Україна звернулась за коментарем до concert.ua та kontramarka.ua щодо того, хто ухвалював рішення про співпрацю з "Воровайками" та хто вирішив припинити продаж квитків.
Пісню "Хохли" не зрозуміли
Найбільше обурень в українських соцмережах викликала пісня гурту "Хохли", де, зокрема, є такі слова:
"Как вот получилось, что хохлы зазнались
И американцам за гроши продались
Думали — поможет, денег даст Европа
Оказалось — фуфел, пей-гуляй босота
Курица — не птица, хохлы — не заграница
Крым теперь ночами Порошенко снится
Курица — не птица, хохлы — не заграница
Пусть поют и пляшут умца-ламца-дрица
Севастополь славный, колыбель для флота
Защищали город воины и босота
Смелости нам хватит, хватит интересу
Если будет надо, заберем Одессу"
Після скандалу з концертами в Україні гурт "Воровайки" опублікував на своїй сторінці у Vkontakte звернення до українських фанів з закликом слухати уважно пісню "Хохли" і "тоді вам все стане ясно".
Також "Воровайки" опублікували відеозвернення продюсера Юрія Алмазова, записане ще в жовтні 2019 року, де він заявив, що після "Хохли" присвячується "нашим прекрасним пропагандонам Кисельову, Скабеєвій, Соловйову і іншим свистунам. Прохання слухайте уважно пісню від самого початку, там все сказано, від чийого імені співається ця пісня", - заявив у цьому відео Юрій Алмазов.
Ймовірно пан Алмазов мав на увазі такі слова на початку пісні: "Да не оскобеет земля русская медведями да киселями, соловьями да другими свистунами. Эта песня будет им как мед на уши".
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