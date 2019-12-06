Видалити згадки про Супрун, бо "Зоряна нервує" - новий скандал у МОЗ

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У Міністерстві охорони здоров'я чергова гучна відставка. Ірина Литовченко, керівниця директорату стратегічного планування та євроінтеграції, одного з ключових департаментів МОЗ, людина, яка чи не найбільше публічно критикувала нову міністерку Зоряну Скалецьку, заявила, що йде з посади разом з "практично усією своєю командою".

Вона розповіла, що у МОЗ її змушували видаляти всі згадки про Уляну Супрун - і з документів, і з сайту.

Свою заяву вона опублікувала у Facebook, зазначивши, що у МОЗ "перейшли межу".

Зоряна Скалецька коментувати звинувачення Ірини Литовченко відмовилась.

Копирайт изображения facebook.com/nemyrovych Image caption Ірина Литовченко: "До кінця року я залишу міністерство разом з практично усією своєю командою"

Видаляють Супрун

"Ще на першому чи другому тижні роботи цього міністра мене примусили переписувати всі протоколи міжнародних зустрічей та довідки про попередню співпрацю, щоб ніде не було згадано прізвища Супрун, "бо Зоряна нервує", - розповіла Ірина Литовченко у своєму пості про звільнення.

У МОЗ Ірина Литовченко прийшла кілька років тому, за часів Уляни Супрун, пройшовши відкритий конкурс. До цього вона була однією з засновниць відомого благодійного фонду "Таблеточки".

Пані Литовченко розповіла, що напередодні, 5 грудня, керівництво МОЗ наказало адмінам сайту негайно видалити всі згадки про попередню політичну команду МОЗ - новини, фотографії, відео.

Копирайт изображения UNIAN Image caption На деякий час з сайту МОЗ зникли всі згадки і про Павла Ковтонюка, і про Уляну Супрун, і про Олександра Лінчевського

Вчора з сайту МОЗ дійсно зникли всі згадки про Уляну Супрун та її заступників. Пошуковик видавав заголовки, але самих новин не існувало. Проте, за добу все повернулося.

У МОЗ заявили, що на сайті проводили технічні роботи, попросили вибачення і запевнили, що "глибоко цінують роботу команди Ульяни Супрун".

Ірина Литовченко, яка курує роботу прес-служби, заявляє, що її примусили брехати, розмістивши новину про те, що на сайті стався технічний збій.

"Це відверта брехня, про яку знає все міністерство. Я попередила, що якщо вони примушують мене брехати на сторінці міністерства, на своїй сторінці я розповім правду... Працювати з тим, хто примушує тебе брехати країні - це приниження власної гідності та професійності... Це вже не перша спроба підставити своїх підлеглих та прикрити черговий свій факап "поганими державними службовцями", - зазначила пані Литовченко.

Через що скандал?

У своїй заяві Ірина Литовченко висунула команді Зоряни Скалецької ряд звинувачень, заявивши, що у МОЗ панує хаос: "Вже 3 місяці в міністерстві немає затвердженого розподілу повноважень між заступниками міністра. Відсутні стратегічні напрямки та пріоритети, через це відбувається постійний хаос. Міністр щиро вважає, що 1 квітня вона "закінчить з реформою" і почне займатися іншими справами. Всі зусилля направлені лише на підписання документів, не усвідомлюючи важливості реалізації обраних стратегій".

За її словами, при цьому "міністерство обростає все більшою кількістю персонажів з неоднозначною репутацією, які чекають на можливість відірвати шматочок державного бюджету".

Копирайт изображения UNIAN Image caption На фото - міністр МОЗ Зоряна Скалецька, прем'єр Олексій Гончарук і голова профільного комітету ВР Михайло Радуцький

Один із закидів Ірини Литовченко стосується призначення держсекретаря МОЗ. За її словами, днями в міністерство призначать на цю посаду людину, "про виграш якої на конкурсі було відомо ще до його початку".

Пані Литовченко не називає прізвищ, але, імовірно, йдеться про Інну Солодку, яка зараз є в.о. держсекретаря, і яку раніше критикувала Уляна Супрун.

З приводу цих закидів ВВС News Україна звернулась за коментарем до міністерки охорони здоров'я Зоряни Скалецької. Її асистент відповіла, що коментувати ці заяви пані Скалецька не буде.

МОЗ лихоманить

Скандали супроводжують МОЗ від самого початку діяльності нової міністерки.

У вересні чиновники відомства, серед яких були керівники трьох директоратів, у тому числі і пані Литовченко, заявили про тиск з боку нової команди, переслідування, що їх змушують працювати "по понятіям", а також про загрозу медреформі.

Серед них були люди, які прийшли працювати у міністерство в результаті жорстких конкурсів за часів Уляни Супрун. Цю історію називали спробою вигнати людей Супрун з МОЗ.

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Тоді чиновники МОЗ звернулись з відкритим листом до прем'єра Олексія Гончарука з проханням захистити медреформу. У цій історії прем'єр став на сторону нового керівництва команди МОЗ. Зоряна Скалецька спочатку обіцяла, що "закінчить цю війну", згодом пояснила, що у МОЗ взагалі немає ніяких скандалів, а є емоції деяких людей.

У листопаді Зоряна Скалецька звільнила своїх радників, серед яких було кілька контроверсійних постатей: Ольга Голубовська, яка за часів Раїси Богатирьової обіймала посаду головного експерта-інфекціоніста МОЗ і яку чиновники МОЗ звинувачували у лобіюванні закупівлі певних ліків; співвласника фармкомпанії "ІнтерХім" Олександр Чумак, який у МОЗ мав розробляти фармацевтичну політику.

Наприкінці листопада про свою відставку оголосив заступник міністерки охорони здоров'я Михайло Загрійчук, також фігурант скандалу. Саме його у вересні чиновники МОЗ звинувачували у тиску і у спробах звільнення керівників директоратів.

Останньою гучною відставкою стало звільнення Олега Петренка з посади голови Національної служби здоров'я України, нового органу у рамках медреформи, який відповідає за розподіл мільярдів гривень.

В інтерв'ю виданню lb.ua Олег Петренко заявив, що команди МОЗ і комітету ВР з питань здоров'я нації, "не хочуть чути раціональні аргументи і схильні приймати рішення, засновані на бажанні швидких успіхів". Зоряна Скалецька у Facebook подякувала пану Петренку за роботу, запевнила, що медреформа триває, проте, його закиди не коментувала.

Але це коментувала Уляна Супрун: "Звільнення Олега свідчить про те, що загрози для продовження трансформації системи охорони здоров'я абсолютно реальні та ігнорувати їх далі просто небезпечно". Крім того, колишня очільниця МОЗ звинуватила нову очільницю у бездіяльності і у проведенні зустрічей з "посланцями" Раїси Богатирьової.

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