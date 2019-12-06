Пожежа в Одесі: кількість загиблих збільшилася до чотирьох
На місці пожежі в Одеському коледжі економіки з-під завалів будівлі дістали ще два тіла, про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Таким чином усього внаслідок пожежі загинуло четверо людей, пошуки ще 11-х тривають.
У Національній поліції розповіли, що одне з виявлених у п'ятницю тіл належить жінці, її особу встановлюють.
Як повідомив о 15:50 заступник начальника облуправління ДСНС Олександр Крицький, одне з виявлених тіл належить чоловікові.
Напередодні поліція виявила під уламками будівлі коледжу тіло дорослої жінки без ознак життя. Наразі поліцейські встановлюють її особу.
Першою жертвою пожежі у коледжі стала студентка, яка вистрибнула з вікна.
Усього у пожежі постраждало ще 30 людей, їх вдалося врятувати.
Рятувальники застосовують спецтехніку, щоб зрізати звисаючі конструкції - вони можуть травмувати пожежників, які розбирають завали на першому і другому поверхах будівлі через віконні отвори.
Семеро постраждалих пожежників
За даними одеського видання "Думская", внаслідок пожежі постраждало також семеро пожежних.
Чотирьох з них накрили сходи, які завалилися від вогню всередині будинку.
А одного збила з пожежної драбини студентка, яка, рятуючись, вистрибнула з вікна - це потрапило на відео, яке опублікували одеські журналісти.
За даними видання, пожежник у дуже важкому стані - у нього серйозний забій мозку, чоловіка підключили до апарату штучного дихання.
Сама студентка загинула - це перша встановлена жертва пожежі.
Пожежа
Пожежа спалахнула 4 грудня на третьому поверсі старого будинку - у "державній частині", яку використовує Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.
Припускають, що причиною загоряння могла стати несправна електротехніка, зокрема подовжувач. Офіційно причини має встановити розслідування.
Поширенню вогню сприяло і те, що частина внутрішніх перегородок у будинку - з легкозаймистого очерету.
Сам будинок побудували 1914 року, знаходиться він у власності держави та міста.
Частину будинку займали приватні компанії та державні установи: Інститут морської біології НАН України, Одеський відділ Інституту археології НАНУ, кілька підрозділів Фізико-хімічного інституту імені О.В.Богатського, регіональна профспілка Національної академії наук, держпідприємство "Одесбджолопром".
Під час пожежі майже всі перекриття обвалилися.
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