Хлопчик запросив всю групу на своє усиновлення

Копирайт изображения KENT COUNTY COURT Image caption Друзі з дитсадка підтримували Майкла під час розгляду справи про його всиновлення

П'ятирічний Майкл з Мічигану запросив усю свою групу з дитсадка на розгляд справи щодо його усиновлення.

Суд округу Кент розглядав цю справу у четвер.

Пресслужба суду опублікувала на своїй сторінці у Facebook фото, на якому маленький хлопчик, розслаблено сидить у дорослому кріслі поряд зі своїми названими батьками.

Позаду Майкла в ряд сидять його друзі з дитсадка, вони тримають паперові сердечка на паличках.

"Майкл мій найкращий друг", - каже малюк Стівен.

"Я Лілі і я люблю Майкла", - каже судді Патриції Гарднер маленька дівчинка, у якої на шиї намисто з ялинкових прикрас.

Вихователька Майкла розповіла: "Ми почали навчальний рік як сім'я. Адже сім'я це не лише спорідненість за ДНК. Сім'я - це підтримка і любов".

Одногрупники, вчителі та батьки почали аплодувати й обіймати один одного, коли суддя стукнув молотком, завершуючи засідання у справі усиновлення Майкла.

У четвер у суді округу Кент відзначали щорічний День усиновлення. У цей день 37 дітей офіційно отримали родини, повідомили в суді.

"Іноді подорож цих дітей була надто довгою. У них сталося диво, це зміни для дітей та їхніх родин, а також неймовірна підтримка громади - як ви могли бачити сьогодні під час розгляду справи Майкла", - сказала суддя.

"Уся група дитсадка прийшла до суду, щоби сказати, що вони його люблять і підтримують, і що вони будуть поряд не тільки сьогодні, але і в майбутньому", - додала Патриція Гарднер.

На кадрах місцевого телебачення поза судовою залою п'ятирічний хлопчик сказав до тата: "Я тебе люблю" і його батько помітно втішився.

Фото з судової зали, на якому зображений Майкл з названими батьками і його група підтримки, поширили у Facebook понад 115 тисяч разів.

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