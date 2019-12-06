Хлопчик запросив всю групу на своє усиновлення
П'ятирічний Майкл з Мічигану запросив усю свою групу з дитсадка на розгляд справи щодо його усиновлення.
Суд округу Кент розглядав цю справу у четвер.
Пресслужба суду опублікувала на своїй сторінці у Facebook фото, на якому маленький хлопчик, розслаблено сидить у дорослому кріслі поряд зі своїми названими батьками.
Позаду Майкла в ряд сидять його друзі з дитсадка, вони тримають паперові сердечка на паличках.
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"Майкл мій найкращий друг", - каже малюк Стівен.
"Я Лілі і я люблю Майкла", - каже судді Патриції Гарднер маленька дівчинка, у якої на шиї намисто з ялинкових прикрас.
Вихователька Майкла розповіла: "Ми почали навчальний рік як сім'я. Адже сім'я це не лише спорідненість за ДНК. Сім'я - це підтримка і любов".
Одногрупники, вчителі та батьки почали аплодувати й обіймати один одного, коли суддя стукнув молотком, завершуючи засідання у справі усиновлення Майкла.
У четвер у суді округу Кент відзначали щорічний День усиновлення. У цей день 37 дітей офіційно отримали родини, повідомили в суді.
"Іноді подорож цих дітей була надто довгою. У них сталося диво, це зміни для дітей та їхніх родин, а також неймовірна підтримка громади - як ви могли бачити сьогодні під час розгляду справи Майкла", - сказала суддя.
"Уся група дитсадка прийшла до суду, щоби сказати, що вони його люблять і підтримують, і що вони будуть поряд не тільки сьогодні, але і в майбутньому", - додала Патриція Гарднер.
На кадрах місцевого телебачення поза судовою залою п'ятирічний хлопчик сказав до тата: "Я тебе люблю" і його батько помітно втішився.
Фото з судової зали, на якому зображений Майкл з названими батьками і його група підтримки, поширили у Facebook понад 115 тисяч разів.
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