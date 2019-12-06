Хотів на ТБ: підліток штовхнув дитину з 10 поверху
Підліток Джонті Брейвері штовхнув хлопчика з 10 поверху галереї Тейт Модерн у Лондоні, тому що хотів, аби його показали в новинах.
Шестирічний хлопчик приїхав до Лондона з Франції разом зі своєю родиною, а 4 серпня 18-річний Джонті Брейвері штовхнув його з оглядового майданчика галереї.
У дитини стався крововилив в мозок при падінні. Отримані ним травми мали доленосний вплив на подальше життя.
Центральний кримінальний суд Лондона визнав британця винним у замаху на вбивство. Він буде ув'язнений у лютому.
Після арешту Брейвері розповів поліції, що наперед планував когось поранити, щоб на телебаченні розповіли про його лікування аутизму.
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У суді заслухали свідчення про те, що після інциденту Брейвері звернувся до працівника галереї зі словами: "Я думаю, я когось убив, я просто зіштовхнув когось з балкона".
Поліції Брейвері заявив, що доведе "кожному ідіотові", який скаже, що у нього нема психічних хвороб, і запитав, чи його покажуть в новинах.
"Я хотів, щоб мене показали в новинах, хто я такий і чому я це зробив", - розповів підліток.
Брейвері, який має розлад аутистичного спектра, обсесивно-компульсивний розлад і, ймовірно, має розлад особистості, з середини жовтня лікувався у спеціальній психіатричній клініці закритого типу.
Родина п'ятирічного хлопчика, який впав з висоти п'яти поверхів розповіла, що дитина все ще потребує інтенсивної реабілітації. Ще повністю не відновилися функції мозку і ще не відновлена рухливість ніг.
"Життя для нас зупинилося чотири місяці тому. Ми навіть не знаємо коли і як ми зможемо вийти на роботу чи повернутися додому, який не пристосований до візка", - розповідають батьки дитини.
"Ми виснажені, ми не знаємо, куди це все приведе, але ми продовжуємо боротьбу", - сказали вони, дякуючи своїм прихильникам за підтримку.
Сторінка GoFundMe зібрала майже 153 тисячі доларів для постраждалого хлопчика та його сім'ї на медичні потреби.
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