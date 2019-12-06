Зеленський зустрінеться віч-на-віч з Путіним

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Володимир Зеленський повідомив, що планує провести двосторонню зустріч з Володимиром Путіним в рамках нормандських переговорів у Парижі.

Про це він сказав у п'ятницю на ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

Президент розповів, які в нього сподівання від майбутньої зустрічі та про що він там буде говорити.

Лідери України, Росії, Німеччини та Франції зустрінуться у Парижі 9 грудня.

Про зустріч з Путіним

Пан Зеленський підтвердив, що планує зустрітися з Володимиром Путіним віч-на-віч. Він нагадав, що мав кілька телефонних розмов з президентом Росії.

"Але це телефонна розмова, я хочу побачити очі (Путіна - Ред.)", - сказав він.

При цьому президент зізнався, що не нервується через цю зустріч, переживає лише через її результативність.

"Я дуже не люблю нерезультативних переговорів. Що мені боятися - я не продаю нашу країну, ніколи, нікому, ні за що", - запевнив Зеленський.

Врегулювання конфлікту

Президент сказав, що не може розповісти всі деталі того, з чим він їде в Париж, адже може лишитися "без зброї на цих переговорах".

Та деякі пропозиції все ж озвучив. За його словами, "формулу Штайнмаєра" треба втілити в українське законодавство. При цьому вибори на Донбасі, які передбачає ця формула, можуть відбутися лише після виведення військ та складення зброї.

"Я точно буду говорити про кордон, у нас інший план з приводу кордону: яким чином він передається, яким чином і коли Україна отримає контроль", - сказав Зеленський.

При цьому озвучити якусь конкретику щодо цього плану відмовився, оскільки, за його словами, це може нашкодити нормандським переговорам.

Відповідаючи на питання про те, чи будуть зміни до Конституції, пан Зеленський припустив їх стосовно децентралізації.

Що стосується майбутнього закону про особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі, то Україна прийматиме рішення, виходячи з результатів зустрічі у Парижі. При цьому можливий варіант як його продовження, так і прийняття нового варіанту цього закону.

На прямі переговори з бойовиками, запевняє президент, Україна не піде, а от з представниками цих територій - цілком можливо.

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