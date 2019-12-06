Чого від саміту в Парижі чекає Путін: випуск новин

У випуску новин 6 грудня:

1) Стала відома програма паризького саміту нормандської четвірки 9 грудня в Парижі - а чи відомо, які сподівання на цей саміт покладають у Кремлі? Аналізуємо очікування російської сторони;

2) Імпічменту Трампа - бути: у США перегорнуто ще один розділ у драмі звинувачень на адресу президента в тискові на Україну;

3) Пожежі в Австралії впритул підійшли до Сіднея - місто задимлене;

4) І що читає Євген Клопотенко.