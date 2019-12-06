Чого від саміту в Парижі чекає Путін: випуск новин
- 6 грудня 2019
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У випуску новин 6 грудня:
1) Стала відома програма паризького саміту нормандської четвірки 9 грудня в Парижі - а чи відомо, які сподівання на цей саміт покладають у Кремлі? Аналізуємо очікування російської сторони;
2) Імпічменту Трампа - бути: у США перегорнуто ще один розділ у драмі звинувачень на адресу президента в тискові на Україну;
3) Пожежі в Австралії впритул підійшли до Сіднея - місто задимлене;
4) І що читає Євген Клопотенко.