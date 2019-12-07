Британку, чиє серце не билося шість годин, повернули до життя

Копирайт изображения Reuters Image caption Подружжя Шуман з іспанськими рятувальниками

Лікарі повернули до життя британку, серце якої не билося протягом шести годин. Медики назвали цей випадок надзвичайним.

Це найдовша зупинка серця, що коли-небудь була зареєстрована в Іспанії.

Британська громадянка Одрі Шуман, що постійно живе в Барселоні, зараз практично повністю відновилася і сподівається до весни знову почати ходити в походи.

У листопаді Одрі разом з чоловіком вирушила в піший похід Піренейськими горами.

На висоті подружжя накрив сніжний буран, до якого вони виявилися не готові. У 34-річної Одрі з'явилися симптоми сильного переохолодження: їй стало важко говорити, а потім - рухатися. Вона впала, втративши свідомість.

Її чоловік Роан викликав екстрену допомогу. Однак, ще до прибуття рятувальників стан жінки різко погіршився, і Роан вважав, що вона померла.

"Я безуспішно намагався намацати її пульс ... Я не відчував її дихання, не чув серцебиття", - розповів Роан Шуман на прес-конференції у четвер.

Рятувальники прибули за дві години. До цього моменту температура тіла пані Шуман впала до 18 градусів за Цельсієм.

Коли її доставили до лікарні Барселони, вона не подавала жодних ознак життя.

Однак, як розповів її лікар Едуард Аргудо, холод високогір'я, що мало не вбив Одрі Шуман, допоміг їй вижити.

"Вона виглядала як мертва, - розповів медик. - Але ми знали, що на тлі гіпотермії у Одрі був шанс на порятунок".

Гіпотермія захищала її тіло і мозок від руйнування, поки вона була без свідомості, сказав пан Аргудо, попри те, що вона ж поставила її на межу життя і смерті.

"Якби її серце зупинилося на такий довгий час при звичайній температурі тіла, вона б померла", - додав він.

Копирайт изображения Reuters Image caption Одрі Шуман нічого не пам'ятає про ті шесть годин, коли її серце не билося

Лікарям довелося терміново скористатися спеціальним апаратом ЕКМО (екстракорпоральної оксигенації), який забирає у пацієнта кров, насичує її киснем і потім повертає її до кровоносної системи пацієнта.

Поступово вона зігрілася, і коли температура тіла піднялася до 30 градусів, медики застосували дефібрилятор для відновлення серцевого ритму.

Від моменту, коли чоловік викликав рятувальників, до тієї секунди, коли її серце запустили знову, минуло шість годин.

Одрі Шуман виписали з лікарні за 12 днів. Переохолодження позначилося на рухливості і чутливості рук, але інших ознак клінічної смерті не було.

Що відбувається з тілом під час переохолодження?

Це не перший випадок, коли людина вижила після екстремального холоду. Історія медицини знає такі випадки і з дорослими, і з дітьми.

Постраждалих зазвичай "розморожують" у лікарні за допомогою спеціального обладнання - повільно і поступово підвищують температуру тіла.

Однак, є великий ризик пошкодження мозкової тканини.

Нормальна температура людського тіла - приблизно 36.6 °C. Якщо вона падає нижче ніж 35 градусів, у людини може з'явитися тремтіння, дезорієнтація і втома.

При температурі нижче за 32 градусів людина втрачає свідомість, а її серце зупиняється.

У випадку з Одрі Шуман холод був водночас і небезпекою, і порятунком.

Через екстремальну температуру серцевий ритм і дихання сповільнилися до граничної межі, артеріальний тиск впав до дуже низьких показників, при цьому захищаючи її мозок від пошкоджень.

Достеменно невідомо, скільки часу її серце не билося. Можливо, кровообіг в її організмі не припинявся.

У будь-якому разі випадок пані Шуман виявився унікальним: зазвичай, незворотні зміни у мозку відбуваються вже за годину після зупинки серця, навіть якщо людина перебуває на холоді.

"Ми непокоїлись, що з'являться неврологічні ушкодження. Особливо, з огляду на те, що ще нікого раніше не реанімували після такої тривалої зупинки серця", - розповідає лікар Аргудо.

Одрі Шуман каже, що нічого не пам'ятає про ті шість годин.

"Перші два дні після того, як прийшла до тями у відділенні реанімації, я не зовсім розуміла, що відбувається. Після цього я спробувала більше дізнатися про гіпотермію. Просто вражає, що мені вдалося вижити", - сказала вона.

Британка переконана, що їй дуже пощастило, і подякувала працівникам лікарні. "Це можна було б назвати дивом. Але це диво сталося завдяки лікарям", - сказала вона.

Навряд чи їй вдасться повернутися в гори цієї зими, але Одрі сподівається, що вже навесні зможе знову піти з чоловіком в похід. "Не хочу відмовлятися від свого хобі", - сказала пані Шуман.

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!