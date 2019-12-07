П'ятеро загиблих: кількість жертв пожежі в Одесі зросла

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В ніч проти 7 грудня рятувальники знайшли під завалами Одеського коледжу економіки ще одне тіло - повідомили у ДСНС України. Таким чином, кількість жертв пожежі зросла до 5 людей.

Пожежа спалахнула 4 грудня на третьому поверсі старого будинку - у "державній частині", яку використовує Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Першою жертвою пожежі у коледжі стала студентка, яка вистрибнула з вікна. 5 і 6 грудня під завалами були знайдені ще троє загиблих.

Крім того, під час пожежі постраждали 31 людина. В лікарнях залишається 17 осіб.

Як повідомляють у ДСНС, аварійно-рятувальні роботи, до яких залучено понад дві сотні людей та 40 одиниць техніки, тривають.

Під час гасіння пожежі постраждали і семеро пожежників.

Що сталося?

Припускають, що причиною загоряння могла стати несправна електротехніка, зокрема подовжувач. Офіційно причини має встановити розслідування.

Поширенню вогню сприяло і те, що частина внутрішніх перегородок у будинку - з легкозаймистого очерету.

Сам будинок побудували 1914 року, знаходиться він у власності держави та міста.

Частину будинку займали приватні компанії та державні установи: Інститут морської біології НАН України, Одеський відділ Інституту археології НАНУ, кілька підрозділів Фізико-хімічного інституту імені О.В.Богатського, регіональна профспілка Національної академії наук, держпідприємство "Одесбджолопром".

Під час пожежі майже всі перекриття обвалилися.

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