Зґвалтована, підпалена, мертва: в Індії жертву зґвалтування підпалили перед свідченнями в суді

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сексуальне насильство проти жінок - не рідкість в Індії

У лікарні у Делі померла 23-річна жертва зґвалтування, яку підпалили, коли вона збиралася свідчити в суді. Припускають, що нападником був її гвалтівник.

Жінка зазнала 90% опіків шкіри.

Напад на неї стався у четвер, коли вона прямувала до суду, аби дати свідчення у справі про зґвалтування. У березні жінка подала заяву про те, що її зґвалтували двоє чоловіків в Уннао у штаті Уттар Прадеш, що на півночі Індії.

Сестра жінки, ім'я якої не поліція не називає, вимагає покарання на смерть для цих чоловіків.

Вона також заявила, що родина не полишить судову справу і домагатиметься правосуддя.

Зґвалтування та сексуальне насильство проти жінок в Індії привернули увагу ще від грудня 2012 року, коли у столиці країни, Делі, група чоловіків зґвалтували і вбили жінку в автобусі.

Проте досі немає ознак того, що кількість злочинів проти жінок зменшується.

Згідно з офіційною статистикою, поліція зареєструвала 33 658 зґвалтувань у 2017 році, - це 92 зґвалтування на день.

Місто Уннао вже фігурувало в іншій справі про зґвалтування.

У липні цього року поліція відкрила кримінальне провадження проти політика з правлячої партії, якого звинувачують у вбивстві. По тому, як місцева жінка звинуватила його у зґвалтуванні, вона потрапила у автокатастрофу, в якій серйозно постраждала. І тій же аварії загинули двоє її тіток, а також постраждав їхній адвокат.

Цієї п'ятниці поліція застрелила чотирьох чоловіків, яких підозрювали у зґвалтуванні молодої дівчини тиждень тому у Гайдарабаді, що на півдні Індії.

Цей випадок став причиною масових заворушень. Дії поліції, у яких правозахисники вбачають самосуд, місцеві мешканці палко підтримали і святкували.

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