У Мінську протестують проти інтеграції з Росією

Поки у Сочі білоруський президент Олександр Лукашенко зустрічається з президентом Росії Володимиром Путіним, у Мінську протестують проти тіснішої інтеграції з Москвою.

Як очікується, на цій зустрічі може бути підписана програма "поглиблення інтеграції" між Білоруссю і Росією.

У центр білоруської столиці, на Жовтневу площу вийшло кількасот осіб. Вони утворили живий ланцюг.

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Люди тримали плакати проти інтеграції з РФ і вигукували "Живе Білорусь".

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Як і на Майдані у грудні 2013, протести у Мінську проходять на тлі новорічної ялинки.

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Правоохоронці не чіпали мітингувальників, але повідомляли в мегафон, що акція незаконна. В один із моментів між протестувальниками і міліцією виникла невелика сутичка.

У Києві також відбулась акція на підтримку білоруських протестувальників.

"Не просимо нічого"

Саме підписання документу було заплановане на 8 грудня. Очікувалося, що російський та білоруський президенти також обговорять спірні газові питання.

Раніше президент Лукашенко заявляв, що "жоден документ мною не буде підписаний, якщо він буде суперечити Конституції (Білорусі. - Ред.)".

Вже у Сочі білоруський президент заявив, що "ми не просимо, як дехто каже, дешевий газ, дешеву нафту", а хоче "рівних умов".

"Ми приїхали тільки для того, щоб проаналізувати хід нашого аналізу договору (про Союзну державу - ред.). Не просимо нічого, не наполягаємо ні на чому. Ми домовилися давно, розвиваючи наш договір: люди і суб'єкти господарювання повинні мати рівні умови для життя і роботи. Все! Рівні умови, більше нічого не треба".

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