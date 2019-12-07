Скандал навколо вбивства у Берліні: як тепер Меркель говоритиме з Путіним

Копирайт изображения AFP Image caption У серпні в Берліні вбили колишнього чеченського командира

Вбивство колишнього чеченського польового командира у берлінському парку від рук людини, яку вважають пов'язаним з Росією найманим вбивцею, вразило й обурило багатьох жителів Німеччини.

Зелімхана Хангошвілі вбили пострілом у голову посеред дня у серпні.

Головний прокурор Німеччини вважає, що, згідно з доказами, холоднокровне вбивство, яке вчинили на німецькій землі, замовила або влада Росії, або керівництво Чечні.

Підозрюваний, що приїхав до країни з Росії незадовго до вбивства, перебуває під вартою.

Канцлеру Ангелі Меркель не властиві публічні емоційні звернення. Але навіть після того, як її уряд ухвалив рішення вислати з країни двох російських дипломатів через це вбивство, ймовірно, у неї були й інші причини приборкати свої емоції, коли в середу ввечері вона відповідала на запитання журналістів на саміті НАТО у Лондоні.

Пані Меркель розповіла, що має намір обговорити це під час зустрічі з Володимиром Путіним, що відбудеться в Парижі наступного тижня. Дипломатів оголосили персонами нон грата на підставі відмови співпрацювати зі слідством, сказала вона.

Копирайт изображения facebook Image caption Хангошвілі (праворуч) був пов'язаний з Асланом Масхадовим, якого вбили 2005 року

Вбивство в Берліні сталося у непростий час.

Лідери двох країн, а також президенти Франції і України повинні зустрітися у понеділок, щоб спробувати домовитися про врегулювання конфлікту на сході України.

Прогресу в цьому напрямку немає. Сторони домовилися про зустріч у "нормандському форматі" вперше за три роки.

Ангела Меркель, яка колись ініціювала "нормандський формат" разом з колишнім французьким президентом Франсуа Олландом, сподівається, що зустріч буде успішною.

Багато хто порівнює те, що трапилося в Берліні, з отруєнням колишнього працівника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в Британії у березні 2018 року. Тоді в результаті впливу нервово-паралітичної речовини "Новачок" загинула 44-річна Дон Стерджес.

І хоч в Німеччині лунають заклики до подальших санкцій щодо Росії, у порівнянні з тим, що відбувалося в Британії, їх практично не чути.

Наприклад, німецький парламентар Родерік Кізеветтер, що є членом партії Ангели Меркель, засудив відмову Росії сприяти розслідуванню злочину, але зазначив, що не очікує ескалації ситуації і вважає, що відносини між двома країнами матимуть непогане продовження.

Копирайт изображения EPA Image caption Росія підтримує самопроголошені "ДНР" та "ЛНР" на сході України, хоча присутність там своїх військових відкидає

Доволі зважена відповідь частково є наслідком лідерського стилю Меркель. Це також обумовлено відносинами між Берліном і Москвою, які одночасно і заплутані, і суперечливі.

Наприклад, 2014 року Ангела Меркель швидко виступила із засудженням Росії через анексію Криму і відтоді підтримує санкції щодо Москви. Але при цьому, попри невдоволення Німеччини та інших країн, підтримує проєкт "Північний потік-2", який має подвоїти обсяг російського газу, що надходить до Європи через Німеччину.

Німеччина і Росія тісно пов'язані історією і в певному сенсі близькі одна одній - економічно, географічно і соціально. Тисячі німецьких компаній працюють у Росії і деякі з них виступають проти санкцій, які, як вони вважають, заважають торгівлі.

Нещодавнє опитування виявило, що кожна третя компанія в Німеччині ставиться до Росії позитивно. Цей показник ще вищий у східній частині країни, яка раніше була НДР і контролювалася СРСР.

Копирайт изображения AFP Image caption На зустрічі з Меркель у Сочі 2007 року Путін з'явився з лабрадором Конні

Меркель і Путін - "результат" цієї спільної історії. Російського президента під час роботи у КДБ направили до Дрездена, який знаходився у НДР, де Меркель починала наукову кар'єру. Він розмовляє німецькою мовою, а вона - російською.

Минуло 12 років відтоді, як Путін, який знав, що Меркель боїться собак, з'явився на одну з перших зустрічей з канцлером зі своїм чорним лабрадором.

Як кажуть, зараз він, нехай і всупереч бажанню, але поважає жінку, яка, як і він, є одним з європейських лідерів з найбільшим стажем правління. У неї склалася репутація посередника між Заходом і російським керманичем.

Під час майбутньої зустрічі з Путіним Меркель поставить йому незручні запитання не в перше. Мало хто вірить, що він щось розповість про вбивство в берлінському парку.

Однак їй відомо, що їхня зустріч відбудеться у той час, коли сам Євросоюз не певен і навіть розходяться у думках щодо майбутніх відносин з Росією. І Путіну це відомо.

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