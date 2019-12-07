Зеленський поїде в Париж "озброєний інформацією"

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До зустрічі лідерів країн "норманського формату" у Парижі президент Зеленський поїде з "певною інформацією", - заявив секретар РНБО по завершенні закритого засідання.

"Президент їде на "нормандський формат", озброєний певною інформацією, яка, думаю, буде абсолютно корисно використана в інтересах нашої країни", - заявив Олексій Данілов в коментарі журналістам після засідання РНБО.

Він також заявив, що 22 установи "відпрацьовували всі ці процеси".

Крім того, секретар РНБО повідомив, що на нараді до переговорів обговорювали п'ять варіантів розвитку подій. Втім, він не став їх називати.

"Може бути і ескалація конфлікту, і припинення цього конфлікту. Все це залежить від того, в який спосіб будуть проведені перемовини саме у "нормандському форматі".

Напередодні в ефірі одного з телеканалів президент Володимир Зеленський також не став розкривати деталі того, з чим Україна їде на переговори до Парижа.

Президент сказав, що не може розповісти всі деталі того, з чим він їде в Париж, адже може лишитися "без зброї на цих переговорах".

При цьому президент зізнався, що не нервується через цю зустріч, переживає лише через її результативність.

"Я дуже не люблю нерезультативних переговорів. Що мені боятися - я не продаю нашу країну, ніколи, нікому, ні за що", - запевнив Зеленський.

Разом із тим, його попередник на посаді президента, Петро Порошенко, порадив уникати зустрічі із президентом Путіним віч-на-віч та в жодному разі не обговорювати питання газових відносин між Україною та Росією у "нормандському форматі".

"Заберіть цей батіг для України з рук Путіна. Приберіть інструмент тиску на нашу країну. Переведіть газ у звичайний комерційний продукт. Нічого там робити президентам", - заявив пан Порошенко, нагадавши, чим обернулися для України так звані "Харківські" угоди, за якими Київ отримав тимчасову знижку на газ в обмін на подовження базування в Криму російського флоту.

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