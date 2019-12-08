Пожежа в Одесі - відомо про 10 загиблих. В Україні оголосили день жалоби
Рятувальники знаходять під завалами Одеського коледжу економіки загиблих, також помер один пожежник. Кількість жертв трагедії вже зросла до 10 людей, повідомила ДСНС в неділю.
Президент України оголосив 8 грудня днем жалоби.
Пожежа спалахнула 4 грудня на третьому поверсі старого будинку - у "державній частині", яку використовує Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.
Першою жертвою пожежі у коледжі стала студентка, яка вистрибнула з вікна. Решту жертв знаходили вже під завалами.
7 грудня від отриманих травм під час рятувальної операції помер пожежник.
Ще 8 осіб наразі вважають зниклими безвісті. Не виключено, що всі вони могли опинитись під завалами.
Крім того, під час пожежі постраждали 30 людей. В лікарнях залишається 9 осіб.
Як повідомляють у ДСНС, аварійно-рятувальні роботи, до яких залучено понад дві сотні людей та 40 одиниць техніки, тривають.
Під час гасіння пожежі постраждали і семеро пожежників.
Що кажуть у поліції?
Поліція встановила двох підозрюваних у справі за фактом пожежі у коледжі, і, за словами начальника слідчого управління регіонального главку Нацполіції Сергія Шайхета, їм готують повідомлення про підозру.
У поліції також не виключають, що кількість жертв може і далі зростати.
Поліція розглядає дві версії причин пожежі: аварійна робота електрообладнання та навмисний підпал.
Що сталося?
Пожежа спалахнула 4 грудня на третьому поверсі старого будинку - у "державній частині", яку використовує Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.
Поширенню вогню сприяло те, що частина внутрішніх перегородок у будинку - з легкозаймистого очерету.
Сам будинок побудували 1914 року, знаходиться він у власності держави та міста.
Частину будинку займали приватні компанії та державні установи: Інститут морської біології НАН України, Одеський відділ Інституту археології НАНУ, кілька підрозділів Фізико-хімічного інституту імені О.В.Богатського, регіональна профспілка Національної академії наук, держпідприємство "Одесбджолопром".
Під час пожежі майже всі перекриття обвалилися.
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