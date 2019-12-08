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МВФ та Україна домовились про нову трирічну програму кредитування у розмірі близько 5,5 мільярдів доларів, йдеться у повідомленні Міжнародного валютного фонду.

Про це стало відомо пізно ввечері 7 грудня після телефонної розмови президента Володимир Зеленського з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою.

Програму фінансування ще має затвердити керівництво МВФ та Виконавчий комітет. А реальне надання коштів залежатиме від "виконання низки попередніх умов".

"Ми з паном президентом погодились, що економічний успіх України вирішальним чином залежить від зміцнення верховенства права, удосконалення чесної судової системи та зменшення ролі особистих інтересів в економіці. Також ми погодились, що необхідно захистити успіхи, досягнуті у очищенні банківської системи та повернути платникам податків значні суми від санації банків", - заявила директорка МВФ, натякнувши на ключові вимоги до України.

Раніше представники МВФ неодноразово казали, що для України надзвичайно важливим є захист банківської системи країни, зокрема, недопущення повернення державного "Приватбанку" колишнім власникам, які могли вивести з нього мільярди доларів.

Також важливим було ухвалення закону щодо запуску ринку землі.

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Наприкінці листопада місія МВФ залишила Україну і деякі експерти передбачали, що до кінця року Київ не почує приємних новин щодо майбутніх позик.

Наразі ще не відомо, коли Україна може отримати перший транш.

Під час розмови із Зеленським Крісталіна Георгієва похвалила українську владу.

"Я високо оцінила вражаючий прогрес, який президент та його уряд досягли за останні кілька місяців у просуванні реформ та продовженні раціональної економічної політики", - йдеться у повідомленні МВФ.

Заява про домовленість щодо нової програми кредитування МВФ з'явилась трохи більше ніж за добу до зустрічі Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна у Парижі у межах "нормандського саміту" з лідерами Франції та Німеччини.

"Таким чином Захід намагається посилити перемовні позиції президента України", - написав політик Сергій Лещенко.

Напередодні США також зробили заяву щодо підтримки України під час зустрічі у Парижі.

Колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян вже заявив, що нинішня домовленість - технічна. А позику буде реально отримати після виконання ключових умов МВФ.

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