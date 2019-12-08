Копирайт изображения UNIAN Image caption Віче 8 грудня стало вже четвертим протестом проти політики команди Володимира Зеленського щодо вирішення конфлікут на Донбасу

У Києві на Майдані Незалежності люди збираються на віче напередодні саміту "нормандської четвірки" та зустрічі Володимира Зеленського з Володимиром Путіним. Початок акції запланований на 13 годину, зараз там вже зібрались сотні людей.

Організатори назвали цей мітинг "червоні лінії", які не має перетнути президент України з президентом Росії щодо врегулювання війни на Донбасі.

Ввечері також планується акція на вулиці Банковій біля Офісу президента. Активісти планують ночувати на Банковій і чекати закінчення зустрічі у Парижі.

9 грудня в Парижі відбудеться саміт "нормандської четвірки" за участі лідерів Франції, Німеччини, Росії та України. Також очікується двостороння зустріч президентів України та Росії.

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Головною темою перемовин є врегулювання війни на Донбасі.

Взяти участь у мітингу закликав лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко та лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук.

Раніше Юлія Тимошенко також закликала президента не перетинати "червоні лінії", проте прямих закликів виходити на віче від неї не було.

Ще у вівторок три опозиційні фракції парламенту - ЄС, "Голос" та "Батьківщина" оприлюднили спільну заяву щодо "червоних ліній", які не має перетнути Володимир Зеленський.

У цій заяві було п'ять головних "червоних ліній":

жодних компромісів щодо унітарної держави і ніякої федералізації

жодних компромісів щодо європейського та євроатлантичного курсу

жодних політичний дій, зокрема, виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу до виконання умов безпеки і деокупації. Зокрема, виведення російських військ, роззброєння незаконних збройних формувань, встановлення контролю над державним кордоном

жодних компромісів щодо деокупації та повернення Криму в Україну

жодного припинення міжнародних судових процесів проти Росії.

Очікується, що під час саміту у Парижі підпишуть заздалегідь узгоджене комюніке.

Сторони висловляться за повне припинення вогню та привітають погодження "формули Штайнмаєра".

Крім того, лідери заявлять, що очікують обміну "всіх на всіх". Українська сторона хоче почати цей процес ще до Нового року.

Також вони підтримають відкритий доступ до територій так званих "ЛНР/ДНР" для гуманітарних міжнародних організацій, таких як "Червоний хрест".

Планують вказати, що розведення в Станиці Луганській, Золотому і Петрівському відкриває шлях для розведення на інших ділянках.

В Офісі президента кажуть, що чекати прориву на зустрічі не варто. Хоча раніше сам президент неодноразово заявляв, що покладає великі надії на саміт.

Перед самітом Володимир Зеленський заявив, що на зустрічі хотів би зрозуміти часові рамки можливого припинення війни, виведення незаконних збройних формувань, поговорити про місцеві вибори на Донбасі, а також формат можливої передачі кордону під український контроль.

Також для пана Зеленського є важливим особисто подивитись Путіну у вічі, щоб зрозуміти, настільки той готовий до припинення війни на Донбасі.

У неділю прихильники президента запустили флешмоб у соціальних мережах "Підтримую президента - підтримую Україну", в якому люди висловлюють підтримку Володимиру Зеленському і запевняють, що червоних ліній той не перетне.

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