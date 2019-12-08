Митець продав банан за 120 тисяч доларів. Його вже з'їли
Італійський митець Мауріціо Каттелан створив інсталяцію, прикріпивши банан клейкою стрічкою до стіни, і продав її галереї за 120 тисяч доларів. Інший митець, Девід Датуна, цей банан з'їв.
Твір мистецтва під назвою "Комік" італійського художника Мауріціо Каттелана демонструвався у міжнародній галереї Perrotin в рамках виставки Арт-Базель у Майамі.
Це був один із трьох таких бананів, проданих паном Каттеланом цього тижня.
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Втім, Девід Датуна вирішив влаштувати із ним власний перформанс - відклеїв банан від стіни, почистив та з'їв.
"Мій мистецький перформанс. Я люблю твори Мауріціо Каттелана, і мені дуже подобається ця інсталяція. Це дуже смачно", - прокоментував пан Датуна відео, яке розмістив у Instagram.
Працівник галереї спочатку дуже розлютився таким вчинком, проте банан швидко замінили іншим, і жодних заходів щодо пана Датуни вживати не планують.
Твір мистецтва має сертифікат автентичності, який означає, що його власники можуть замінити банан.
"(Датуна. - Ред.) не знищив твір мистецтва. Банан - це ідея", - розповів Miami Herald директор галереї Люсьєн Террас.
Після інциденту новий банан почала охороняти поліція.
На початку цього року увагу ЗМІ привернув інший витвір Мауріціо Каттелана - унітаз із суцільного золота, який викрали з палацу Бленгейм на півдні Англії.
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