Митець продав банан за 120 тисяч доларів. Його вже з'їли

Копирайт изображения Getty Images

Італійський митець Мауріціо Каттелан створив інсталяцію, прикріпивши банан клейкою стрічкою до стіни, і продав її галереї за 120 тисяч доларів. Інший митець, Девід Датуна, цей банан з'їв.

Твір мистецтва під назвою "Комік" італійського художника Мауріціо Каттелана демонструвався у міжнародній галереї Perrotin в рамках виставки Арт-Базель у Майамі.

Це був один із трьох таких бананів, проданих паном Каттеланом цього тижня.

Втім, Девід Датуна вирішив влаштувати із ним власний перформанс - відклеїв банан від стіни, почистив та з'їв.

"Мій мистецький перформанс. Я люблю твори Мауріціо Каттелана, і мені дуже подобається ця інсталяція. Це дуже смачно", - прокоментував пан Датуна відео, яке розмістив у Instagram.

Працівник галереї спочатку дуже розлютився таким вчинком, проте банан швидко замінили іншим, і жодних заходів щодо пана Датуни вживати не планують.

Твір мистецтва має сертифікат автентичності, який означає, що його власники можуть замінити банан.

"(Датуна. - Ред.) не знищив твір мистецтва. Банан - це ідея", - розповів Miami Herald директор галереї Люсьєн Террас.

Після інциденту новий банан почала охороняти поліція.

На початку цього року увагу ЗМІ привернув інший витвір Мауріціо Каттелана - унітаз із суцільного золота, який викрали з палацу Бленгейм на півдні Англії.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!