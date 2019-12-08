Протистояння на Банковій: силовики не дали спорудити сцену під Офісом президента
Представники силових структур розібрали сцену, яку намагались монтувати активісти у межах акції "Нічна варта" на Банковій.
Представники руху "Ні капітуляції" планують проводити акцію "Нічна варта" - ночувати під Офісом президента і перебувати там аж до закінчення саміту "нормандської четвірки" у Парижі 9 грудня.
На трансляції, яку вела спільнота "Відсіч", було видно, як силовики в балаклавах оточили сцену і розбирають її. Протестувальники кричали "Ганьба" і "Зелю Геть", але сутичок не було.
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Згодом інцидент пояснив один з координаторів руху "Ні - капітуляції" Мирослав Гай в ефірі каналу "Прямий".
За його словами, вони подавали заявку на спорудження сцени і поліція навіть допомагала її привозити, але в якийсь момент надійшла команда сцену демонтувати.
"Людей відтиснули, розібрали та винесли сцену, відвезли у відділок якийсь, але це ж приватна власність. Сцена була напіврозібрана, вели консультації, де її ліпше поставити. Йшов діалог і його розтоптали", - каже пан Гай.
На сцені збирались співати, показувати українські фільми та читати лекції.
Люди збираються на акцію "Варта на Банковій" на 19 годину. "Вона не скасовується", - каже активіст, вони збираються ночувати та стояти під ОП аж до рішення в Парижі.
Зараз під офісом президента перебувають кілька десятків людей. Є інформація, що вони збираються встановлювати там намети.
9 грудня в Парижі відбудеться саміт "нормандської четвірки" за участі лідерів Франції, Німеччини, Росії та України. Також очікується двостороння зустріч президентів України та Росії.
8 грудня вдень у Києві відбулось віче "Червоні лінії".
Кілька тисяч людей на Майдані Незалежності закликали Володимира Зеленського не перетнути "червоні лінії " на зустрічі з президентом Росії щодо врегулювання війни на Донбасі.
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