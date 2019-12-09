Бочки, куліш і чай - акція під вікнами Зеленського

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Кілька десятків протестувальників провели ніч біля Офісу президента у Києві. Вони грілися біля бочок з вогнем, варили куліш, пили чай і встановили кілька наметів.

Акцію обіцяють продовжувати до кінця зустрічі Володимира Зеленського і Володимира Путіна, яка відбудеться у Парижі сьогодні.

"Ніч пройшла добре", - заявили у політсилі "Свобода", учасники якої беруть участь у акції.

На вулицю Банкову до Офісу президента у Києві наразі сходяться люди. Біля протестувальників чергують правоохоронці.

З Майдану на Банкову

У неділю, 8 грудня, в українських містах пройшли акції протесту "Ні капітуляції". Найвелелюдніший мітинг був на Майдані у Києві, куди вийшло, за даними поліції, 8 тис. людей.

Акції в цілому пройшли спокійно. Поліція заявила, що під час заходу на Майдані Незалежності лише на одного чоловіка склали протокол за хуліганство.

Після Майдану протестувальники перемістилися під офіс президента. Ввечері, за оцінкою силовиків, зібрались 2 тисячі людей.

Перед початком акції під ОП стало відомо, що представники силових структур розібрали сцену, яку хотіли монтувати активісти у межах акції "Нічна варта".

Image caption Ввечері у неділю під ОП прийшло більше тисячі людей

На трансляції, яку вела спільнота "Відсіч", було видно, як силовики в балаклавах оточили сцену і розібрали її. Протестувальники кричали "Ганьба" і "Зелю Геть". Сутичок не було.

Згодом інцидент пояснив один з координаторів руху "Ні - капітуляції" Мирослав Гай в ефірі каналу "Прямий".

За його словами, вони подавали заявку на спорудження сцени і поліція навіть допомагала її привозити, але в якийсь момент надійшла команда сцену демонтувати.

"Людей відтиснули, розібрали та винесли сцену, відвезли у відділок якийсь, але це ж приватна власність. Сцена була напіврозібрана, вели консультації, де її ліпше поставити. Йшов діалог і його розтоптали", - каже пан Гай.

Копирайт изображения Відсіч Image caption Силовики розібрали сцену під ОП

На сцені збирались співати, показувати українські фільми та читати лекції.

"Люди збираються на акцію "Варта на Банковій", вона не скасовується", - каже активіст.

Є інформація, що активісти збираються встановлювати там намети.

9 грудня в Парижі відбудеться саміт "нормандської четвірки" за участі лідерів Франції, Німеччини, Росії та України. Також очікується двостороння зустріч президентів України та Росії.

8 грудня вдень у Києві відбулось віче "Червоні лінії". Тисячі людей на Майдані Незалежності закликали Володимира Зеленського не перетнути "червоні лінії " на зустрічі з президентом Росії щодо врегулювання війни на Донбасі.

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