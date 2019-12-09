Пожежа в Одесі: кількість загиблих зросла до 12

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Внаслідок пожежі у коледжі в Одесі загинуло вже 12 людей, постраждали - 30. На шостий день після пожежі рятувальники знайшли тіло ще однієї жертви пожежі.

На згарищі коледжу продовжують розбирати завали, вже вивезли понад тисячу кубічних метрів будівельних конструкцій, повідомили у ДСНС.

Після пожежі в Одеському коледжі будуть звільнені керівники "профільних" служб і відомств області, заявив прем'єр Олексій Гончарук, який відвідав напередодні Одесу.

Прем'єр доручив відсторонити від роботи начальника головного управління ДСНС в Одеській області Віктора Федорчака і його заступника Михайла Вовка.

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"Ситуація, коли чотири останні гучні пожежі з жертвами сталися в одній області, неприпустима!", - заявив пан Гончарук.

Два роки тому в пожежі у таборі "Вікторія" в Одесі загинули діти, також нещодавно у пожежі у місті загинули пацієнти психлікарні, а влітку 2019 року загинули люди у готелі "Токіо Стар".

Олексій Гончарук закликав одеського губернатора відсторонити від виконання обов'язків керівника департаменту освіти Олександра Левчака.

За його словами, зараз в Одесі працює поліція, яка "опрацьовує матеріали, опитує свідків, вивчає ситуацію на місці", а у вівторок, 10 грудня, до неї приєднається урядова комісія з розслідування причин пожежі.

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Прем'єр також зазначив, що загиблі рятувальник Сергій Шатохін і викладач Ганна Бортюк, які ціною власного життя врятували десятки інших людей, гідні присвоєння звання Героя України.

Під час гасіння пожежі постраждали і семеро пожежників.

Що кажуть у поліції?

Поліція встановила двох підозрюваних у справі за фактом пожежі у коледжі, і, за словами начальника слідчого управління регіонального главку Нацполіції Сергія Шайхета, їм готують повідомлення про підозру.

У поліції також не виключають, що кількість жертв може і далі зростати.

Поліція розглядає дві версії причин пожежі: аварійна робота електрообладнання та навмисний підпал.

Що сталося?

Пожежа спалахнула 4 грудня на третьому поверсі старого будинку - у "державній частині", яку використовує Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Поширенню вогню сприяло те, що частина внутрішніх перегородок у будинку - з легкозаймистого очерету.

Сам будинок побудували 1914 року, знаходиться він у власності держави та міста.

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Частину будинку займали приватні компанії та державні установи: Інститут морської біології НАН України, Одеський відділ Інституту археології НАНУ, кілька підрозділів Фізико-хімічного інституту імені О.В.Богатського, регіональна профспілка Національної академії наук, держпідприємство "Одесбджолопром".

Під час пожежі майже всі перекриття обвалилися.

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