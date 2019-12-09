НАТО не вважає Росію ворогом - Столтенберг

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Росія не є ворогом для НАТО. Таку заявив зробив генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг в інтерв'ю телеканалу CNN.

"Ми не характеризуємо Росію, як ворога…Що ми бачимо відносно Росії, це те, що вона застосувала військову силу проти сусіда, України", - сказав пан Столтенберг.

Також він зазначив, що Росія - це не те ж саме, чим був Радянський Союз.

"Ми не ділимо світ на ворогів і друзів", - підкреслив генсек НАТО.

Він також додав, що за нинішніх "непередбачуваних" обставин у сфері безпеки, сильний інститут, такий, як НАТО, є необхідним.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон говорив, що європейські країни НАТО повинні переосмислити роль альянсу і відновити стратегічний діалог з Росією.

На саміті НАТО у Лондоні лідери Альянсу домовилися про оборону країн Балтії і Польщі від Росії.

Разом з тим, країни східного флангу НАТО наполягають, що Росія залишається, якщо не головною, то однією з основних потенційних загроз альянсу, і закликають союзників зміцнювати цей фланг.

Міністр оборони Литви Раймундас Каробліс у листопаді сказав, що після 2014 року альянс дуже сильно просунувся в справі підвищення боєготовності на східному фланзі, але ще багато чого потрібно зробити. Зокрема, він говорив про перекидання військ, тому що Росія, за словами Каробліса, як і раніше є загрозою для країн Балтії.

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