Що треба зробити Києву, щоб отримати гроші МВФ

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Україна і МВФ погодили програму співпраці. Президент Зеленський та уряд Гончарука подали це як перемогу, але грошей доведеться чекати щонайменше два місяці, і вони не ґарантовані. За цей час Києву необхідно вирішити кілька серйозних проблем.

Скільки дають і на яких умовах

Нова програма співпраці схвалена лише на рівні експертів, її ще мають розглянути менеджери МВФ та затвердити Рада директорів фонду.

Якщо її затвердять, Україна зможе отримати від МВФ до 5,5 млрд доларів впродовж наступних трьох років.

Тексту домовленостей не оприлюднили. Передумови поки що можна зрозуміти із заяви директора МВФ Крісталіни Георгієвої.

У її заяві йдеться про:

зміцнення верховенства права,

вдосконалення чесності судової системи,

зменшення ролі особистих інтересів в економіці.

Про які ж особисті інтереси йдеться і до чого тут верховенство права?

Що з Приватом?

Копирайт изображения President.gov.ua Image caption Зустріч президента Зеленського з бізнесменом Коломойським у вересні жваво обговорювали в Україні

Від завершення виборів фінансові та політичні партнери України висловлюють стурбованість роллю бізнесмена Ігоря Коломойського за президента Володимира Зеленського.

Але президент відкидає вплив пана Коломойського на державну політику.

Водночас сам олігарх не приховує бажання зміцнити позиції свого бізнесу в Україні, а також повернути ПриватБанк, націоналізований три роки тому.

У квітні, за кілька днів до другого туру виборів, на яких переміг Володимир Зеленський, Окружний адмінсуд Києва ухвалив рішення про незаконність націоналізації ПриватБанку, який належав Ігорю Коломойському та його бізнес-партнеру Геннадію Боголюбову.

Уряд оскаржив це рішення.

19 грудня суд має розглянути урядову апеляцію на незаконність націоналізації. Саме на це рішення буде орієнтуватися і Господарський суд, який призупинив розгляд справи про повернення акцій "Привату" колишнім акціонерам.

Загалом існує близько півтисячі судових справ, пов'язаних із націоналізацією ПриватБанку.

Кілька з них розглядають іноземні суди, де рішення поки що не на користь ексвласників.

Українські суди виносять рішення переважно на користь Коломойського.

На цьому тіл не дивно, що під час останніх переговорів з експертами МВФ йшлося, наприклад, про можливість ухвалення спеціального закону про заборону повернення банків колишнім власникам. Проте досі такий проєкт не подали в Раду.

Що з банківською системою загалом?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Під час роботи місії МВФ у Києві біля Нацбанку розпочалися акції протесту

Під Національним банком тривають протести людей, які називають себе вкладниками банків, які були виведені з ринку впродовж останніх років ексголовою НБУ Валерією Гонтарєвою.

Ті протести розпочалися під час роботи в Києві місії фонду.

Очевидно, що увага МВФ прикута не лише до ПриватБанку, але й загалом до того, що відбувалось і відбувається в українській банківській системі:

чи зберігає свою незалежність регулятор - Нацбанк,

що робить уряд, аби зменшити частку державного капіталу у банківській сфері, яка стала рекордною після націоналізації Привату,

що відбувається із поверненням коштів, які свого часу проблемні банки та їхні власники отримали для порятунку своїх установ, - а це майже 50 млрд грн.

І чи отримає Україна врешті ці гроші?

Та навіть прогрес у всіх цих напрямках не ґарантуватиме отримання позики.

Рік тому Україна також погодила програму співпраці з МВФ і навіть отримала перший транш у 1,4 млрд доларів. Але решту із виділених у грудні 2018-го 3,9 млрд доларів так і не змогла побачити. Хоч в Україні і побували кілька місій фонду.

Копирайт изображения AFP Image caption У грудні 2013, коли відносини із західними партнерами загострилися після відмови підписувати угоду з ЄС, президент України поїхав за грошима до Москви

Був і ще один грудневий прецедент 2013 року.

Тоді на Майдані відбувалися акції проти відмови від підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Президент Віктор Янукович поїхав до Москви, де підписав кредитну угоду із Росією на 3 млрд доларів, оформлених у євробондах.

З тої позики Київ встиг отримали 1 млрд доларів, але і досі судиться з Москвою щодо кредиту.

Саме тому оглядачі сприйняли повідомлення про узгоджену, але не схвалену позику від МВФ, як сигнал підтримки Заходом Києва напередодні зустрічі у "нормандському форматі".

Очікується, що директори МВФ можуть повернутися до українського питання після новорічних канікул, орієнтовно у лютому.