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34-річна Санна Марін очолить уряд Фінляндії і стане наймолодшою прем'єркою у світі.

До цього пані Марін була міністром з питань транспорту країни. Нещодавно Соціал-демократична партія обрала її наступницею прем'єра Антті Рінна, відставка якого очікується цього тижня.

Санна Марін очолить коаліцію з п'яти партій Фінляндії, кожну з яких очолюють жінки.

Попередній прем'єр Рінне йде у відставку через страйки у країні.

Коли пані Марін очолить уряд, вона буде наймолодшою прем'єркою у світі.

Прем'єру Нової Зеландії Джасінді Ардерн - 39, а українському керівнику Кабміну Олексію Гончаруку - 35.

Чотирьом лідеркам партій, які сформували уряд Фінляндії, менше 35 років. І тільки одній - 55.

Хто така Санна Марін

Санну Марін виховували в одностатевій родині - у неї було дві мами. Кілька років тому вона розповіла фінському сайту Menaiset, що як дитина почувалась невидимою, наче її не існує, бо вона не могла говорити відкрито про свою сім'ю.

Проте, за її словами, мама завжди підтримувала її і дала їй віру в себе, у те, що вона може досягти всього, чого хоче.

Марін стала першою у своїй родині, хто вчився в університеті.

Вона швидко зробила кар'єру у Соціал-демократичній партії, очоливши у 27 років міську адміністрацію у місті Тампере.

У 30 років вона вже стала депутатом. З червня 2019 року вона отримала посаду міністра транспорту та зв'язку і вже незабаром стане прем'єром.

Санна Марін має дочку, якій два роки.

Майбутня прем'єрка відмахується від питань про свій вік: "Я ніколи не думала про мій вік, чи про те, що я жінка. Я думаю про причини, чому я прийшла в політику і про те, за що ми завоювали довіру електорату".

Пані Марін буде третьою жінкою-прем'єром у Фінляндії. Соціал-демократи отримали найбільше голосів на виборах минулого квітня і можуть призначити свого лідера, який керує коаліційним урядом.

Її попередник - Анті Рінне йде у відставку після страйків у країні, які почалися після оголошення плану про скорочення заробітної плати для поштових працівників.

Міністром фінансів Фінляндії мають призначити 32-річну Катрі Кулмуні, яка очолює одну з партій коаліції, а до цього була заступником прем'єра країни.

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