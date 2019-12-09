Як це було: шість зустрічей Порошенка і Путіна у фото
Петро Порошенко шість разів зустрічався з Володимиром Путіним, намагаючись вирішити конфлікт на Донбасі.
Президент двох країн говорили у різних форматах і у різних містах Європи, проте врешті мирні перемовини зайшли в глухий кут.
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І ось сьогодні Володимир Зеленський сподівається, що його особисте спілкування з Путіним і погляд йому у вічі дозволить зрушити мирне питання з мертвої точки.
Знайшли для вас найяскравіші фото попередніх "мирних" зустрічей президентів України та Росії.
6 червня 2014 року - Нормандія
Перша зустріч новообраного президента України Петра Порошенка з Володимиром Путіним. Тоді він ще навіть не прийняв присягу.
Зустріч відбулась у Бенувілі на відзначенні 70-річниці операції союзників у Нормандії. Відтоді зустріч керівників Франції, Німеччини, Росії та України назвали "нормандським форматом".
На той час проросійські бойовики контролювали майже всі головні міста Донбасу.
26 серпня 2014 року - Мінськ
Друга зустріч Петра Порошенка та Володимира Путіна відбулась у Мінську якраз у розпал Іловайської катастрофи, коли російські війська знищували українські підрозділи, які виходили з оточення.
Та зустріч заклала основу мінським угодам, в ній також брали участь президенти Білорусі, Казахстану та верховний представник ЄС із закордонних справ Кетрін Ештон.
Тоді Порошенко та Путін вперше потиснули руки.
16-17 жовтня 2014 року - Мілан
Третя зустріч відбулась під час саміту Азіа-ЄС у Мілані.
Тоді ще тривала імплементація перших мінських угод й була надія, що домовленості щодо мирного врегулювання можуть спрацювати.
Тоді у робочому сніданку окрім лідерів "нормандського формату" участь брали президент Єврокомісії, прем'єр-міністр Великої Британії та прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці.
11-12 лютого 2015 року - Білорусь
Найдраматичніша зустріч лідерів нормандського формату, коли після багатогодинних нічних перемовин лідери чотирьох країн погодили так званий Мінськ-2 - комплекс заходів з імплементації мирних домовленостей.
Перемовини супроводжувались спробами бойовиків та, за твердженням української сторони, російських підрозділів оточити українські війська у Дебальцевому.
2 жовтня 2015 року - Париж
Перша зустріч "нормандської четвірки" у столиці Франції.
19 жовтня 2016 року - Берлін
Остання зустріч Петра Порошенка та Володимира Путіна і остання спроба "оживити" мінський процес.
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