Як це було: шість зустрічей Порошенка і Путіна у фото

Копирайт изображения Getty Images Image caption Загалом Петро Порошенко та Володимир Путін мали шість зустрічей

Петро Порошенко шість разів зустрічався з Володимиром Путіним, намагаючись вирішити конфлікт на Донбасі.

Президент двох країн говорили у різних форматах і у різних містах Європи, проте врешті мирні перемовини зайшли в глухий кут.

І ось сьогодні Володимир Зеленський сподівається, що його особисте спілкування з Путіним і погляд йому у вічі дозволить зрушити мирне питання з мертвої точки.

Знайшли для вас найяскравіші фото попередніх "мирних" зустрічей президентів України та Росії.

6 червня 2014 року - Нормандія

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Перша зустріч новообраного президента України Петра Порошенка з Володимиром Путіним. Тоді він ще навіть не прийняв присягу.

Зустріч відбулась у Бенувілі на відзначенні 70-річниці операції союзників у Нормандії. Відтоді зустріч керівників Франції, Німеччини, Росії та України назвали "нормандським форматом".

На той час проросійські бойовики контролювали майже всі головні міста Донбасу.

26 серпня 2014 року - Мінськ

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Друга зустріч Петра Порошенка та Володимира Путіна відбулась у Мінську якраз у розпал Іловайської катастрофи, коли російські війська знищували українські підрозділи, які виходили з оточення.

Та зустріч заклала основу мінським угодам, в ній також брали участь президенти Білорусі, Казахстану та верховний представник ЄС із закордонних справ Кетрін Ештон.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Перше рукостискання президентів

Тоді Порошенко та Путін вперше потиснули руки.

16-17 жовтня 2014 року - Мілан

Копирайт изображения Getty Images Image caption Зустріч за участі європейських лідерів у Мілані

Третя зустріч відбулась під час саміту Азіа-ЄС у Мілані.

Тоді ще тривала імплементація перших мінських угод й була надія, що домовленості щодо мирного врегулювання можуть спрацювати.

Тоді у робочому сніданку окрім лідерів "нормандського формату" участь брали президент Єврокомісії, прем'єр-міністр Великої Британії та прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці.

11-12 лютого 2015 року - Білорусь

Копирайт изображения Getty Images Image caption 17-годинні нічні перемовини були найдраматичнішими за час президентства Петра Порошенка

Найдраматичніша зустріч лідерів нормандського формату, коли після багатогодинних нічних перемовин лідери чотирьох країн погодили так званий Мінськ-2 - комплекс заходів з імплементації мирних домовленостей.

Перемовини супроводжувались спробами бойовиків та, за твердженням української сторони, російських підрозділів оточити українські війська у Дебальцевому.

2 жовтня 2015 року - Париж

Копирайт изображения Getty Images Image caption У жовтні 2015 року ще лишались надії на прогрес у виконанні Мінська-2

Перша зустріч "нормандської четвірки" у столиці Франції.

19 жовтня 2016 року - Берлін

Копирайт изображения Getty Images Image caption Остання зустріч "четвірки". За столом міністр закордонних справ Німеччини, іменем якого назвали ініційовану тоді "формулу Штайнмаєра"

Остання зустріч Петра Порошенка та Володимира Путіна і остання спроба "оживити" мінський процес.

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